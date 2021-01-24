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Антхольц. Дудченко - в масс старте, олимпийские чемпионки эстафеты снова в строю
Стартовые листы
Сегодня, 24 января в итальянском Антхольце завершается седьмой этап Кубка мира 2020/2021. Последний день соревнований будет представлен двумя гонками.
В 13:45 по киевскому времени на старт эстафеты выйдут женщины. Украину представит золотой олимпийский квартет 2014 в составе:
7-1. Вита Семеренко
7-2. Юлия Джима
7-3. Валя Семеренко
7-4. Елена Пидгрушная
В 16:05 мужчины побегут гонку с массовым стартом. Единственным представителем нашей страны в этой дисциплине станет Антон Дудченко (26 номер).
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