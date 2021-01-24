Антхольц. Дудченко - в масс старте, олимпийские чемпионки эстафеты снова в строю

Сегодня, 24 января в итальянском Антхольце завершается седьмой этап Кубка мира 2020/2021. Последний день соревнований будет представлен двумя гонками.

В 13:45 по киевскому времени на старт эстафеты выйдут женщины. Украину представит золотой олимпийский квартет 2014 в составе:

7-1. Вита Семеренко

7-2. Юлия Джима

7-3. Валя Семеренко

7-4. Елена Пидгрушная