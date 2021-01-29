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Вита Семеренко вошла в топ-10 спринта на чемпионате Европы
В этот раз без медалей
Вита Семеренко с 11-м ходом на лыжне могла рассчитывать на медаль только в случае чистой стрельбы. К сожалению, олимпийская чемпионка с этой задачей не справилась, уйдя на круг штрафа на стойке.
Ирина Петренко на стрельбище не промахивалась, однако на лыжне проиграла слишком много, чтобы включиться в борьбу за высокие места.
Анастасия Меркушина после серебра в индивидуальной гонке даже в случае идеальной стрельбы сегодня не смогла бы попасть даже в зону цветочной церемонии.
А золото чемпионата Европы вновь уехало в Латвию. После победы Андрея Расторгуева в индивидуальной гонке в спринте лучшей стала Байба Бендика.
1. Байба Бендика (Латвия, 0+1) 22:00,7
2. Каролин Эрдаль (Норвегия, 0+0) +5,7
3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0) +9,7
...
10. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +27,1
14. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +37,1
22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +49,0
29. Екатерина Бех (Украина, 1+0) +1:06,0
66. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +1:58,1
67. Надежда Белкина (Украина, 0+1) +2:01,7
Гонка преследования на чемпионате Европы по результатам сегодняшнего спринта пройдет в субботу, 30 января.
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