Вита Семеренко вошла в топ-10 спринта на чемпионате Европы

Вита Семеренко с 11-м ходом на лыжне могла рассчитывать на медаль только в случае чистой стрельбы. К сожалению, олимпийская чемпионка с этой задачей не справилась, уйдя на круг штрафа на стойке.

Ирина Петренко на стрельбище не промахивалась, однако на лыжне проиграла слишком много, чтобы включиться в борьбу за высокие места.

Анастасия Меркушина после серебра в индивидуальной гонке даже в случае идеальной стрельбы сегодня не смогла бы попасть даже в зону цветочной церемонии.

А золото чемпионата Европы вновь уехало в Латвию. После победы Андрея Расторгуева в индивидуальной гонке в спринте лучшей стала Байба Бендика.

Чемпионат Европы. Женщины. Результаты спринта:

1. Байба Бендика (Латвия, 0+1) 22:00,7

2. Каролин Эрдаль (Норвегия, 0+0) +5,7

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0) +9,7

...

10. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +27,1

14. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +37,1

22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +49,0

29. Екатерина Бех (Украина, 1+0) +1:06,0

66. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +1:58,1

67. Надежда Белкина (Украина, 0+1) +2:01,7

Гонка преследования на чемпионате Европы по результатам сегодняшнего спринта пройдет в субботу, 30 января.