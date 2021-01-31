Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы в Душниках-Здруй

Украинские биатлонисты в неофициальном командном зачете чемпионата Европы разделили с Германией четвертое место.

Единственное золото в Польше в гонке преследования завоевал Артем Прима, Анастасия Меркушина пополнила медальную копилку серебром в индивидуальной гонке, а Ирина Петренко, Вита Семеренко, Артем Прима и Богдан Цымбал стали третьими в смешанной эстафете.

Первое место в медальном зачете за счет побед Андрея Расторгуева и Байбы Бендики в спринтах взяла Латвию, а по количеству завоеванных наград равных не было Норвегии.