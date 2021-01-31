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Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы в Душниках-Здруй

Биатлон
(2 голосов)

Взяли на медаль меньше, чем в прошлом году

Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы в Душниках-Здруй
Новина українською

Украинские биатлонисты в неофициальном командном зачете чемпионата Европы разделили с Германией четвертое место.

Единственное золото в Польше в гонке преследования завоевал Артем Прима, Анастасия Меркушина пополнила медальную копилку серебром в индивидуальной гонке, а Ирина Петренко, Вита Семеренко, Артем Прима и Богдан Цымбал стали третьими в смешанной эстафете.

Первое место в медальном зачете за счет побед Андрея Расторгуева и Байбы Бендики в спринтах взяла Латвию, а по количеству завоеванных наград равных не было Норвегии.

Полный медальный зачет чемпионата Европы в Душниках-Здруй:

Украина – четвертая в медальном зачете чемпионата Европы в Душниках-Здруй - изображение 1

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В статье: Вита Семеренко Анастасия Меркушина чемпионат Европы по биатлону Артем Прима
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