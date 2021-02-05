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Сборная Украины назвала состав на 3 и 4 этапы Кубка IBU

Биатлон
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Украину представит 10 биатлонистов

Сборная Украины назвала состав на 3 и 4 этапы Кубка IBU
Новина українською

13 февраля в словацком Брезно-Осрбли стартует третий этап Кубка IBU, после чего неделей позже там же пройдет и четвертый этап турнира. Предварительно планируется, что сборная Украины на этих соревнованиях будет представлена ​​пятью мужчинами и пятью женщинами.

На данный момент основными кандидатами на поездку в Осрбли являются:

Мужчины: Тарас Лесюк, Руслан Бригадир Руслан Ткаленко, Андрей Доценко, Виталий Труш

Женщины: Екатерина Бех, Ирина Петренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Валерия Дмитренко, Анастасия Рассказова (запас)

Екатерина Бех сейчас проводит индивидуальный подготовительный сбор в Рамзау, другие спортсмены готовятся к продолжению сезона на УСБ "Тисовец".

Заметим, что окончательный состав на этапы Кубка IBU будет сформирован позже, за день-два до выезда в Словакию.

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В статье: биатлон
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