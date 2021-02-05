Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины назвала состав на 3 и 4 этапы Кубка IBU
Украину представит 10 биатлонистов
13 февраля в словацком Брезно-Осрбли стартует третий этап Кубка IBU, после чего неделей позже там же пройдет и четвертый этап турнира. Предварительно планируется, что сборная Украины на этих соревнованиях будет представлена пятью мужчинами и пятью женщинами.
На данный момент основными кандидатами на поездку в Осрбли являются:
Мужчины: Тарас Лесюк, Руслан Бригадир Руслан Ткаленко, Андрей Доценко, Виталий Труш
Женщины: Екатерина Бех, Ирина Петренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Валерия Дмитренко, Анастасия Рассказова (запас)
Екатерина Бех сейчас проводит индивидуальный подготовительный сбор в Рамзау, другие спортсмены готовятся к продолжению сезона на УСБ "Тисовец".
Заметим, что окончательный состав на этапы Кубка IBU будет сформирован позже, за день-два до выезда в Словакию.
Популярное сейчас
- Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
- Марьян Швед назвал Селтик своей ошибкой
- Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля, Тоттенхэм увяз в середине. Таблица АПЛ 2020/21
- Санитра объяснил выбор состава на чемпионат мира
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом