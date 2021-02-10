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На чемпионате мира в Поклюке три случая коронавируса
Неприятности для IBU
Международный союз биатлонистов в Твиттере сообщил, что на чемпионате мира в Поклюке выявлено три положительных теста на коронавирус.
COVID-19 обнаружили у двух представителей СМИ и сотрудника сборной Австрии.
Что касается спортсменов, то представители всех стран-участниц сдали отрицательные тесты на коронавирус.
The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.— IBU (@biathlonworld) February 10, 2021
So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh
Чемпионат мира в Поклюке стартует сегодня, 10 февраля. В 16:00 по киевскому времени биатлонисты побегут смешанную эстафету.
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