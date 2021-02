На чемпионате мира в Поклюке три случая коронавируса

Международный союз биатлонистов в Твиттере сообщил, что на чемпионате мира в Поклюке выявлено три положительных теста на коронавирус.

COVID-19 обнаружили у двух представителей СМИ и сотрудника сборной Австрии.

Что касается спортсменов, то представители всех стран-участниц сдали отрицательные тесты на коронавирус.

The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.



So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh