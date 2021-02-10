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На чемпионате мира в Поклюке три случая коронавируса

Биатлон
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Неприятности для IBU

На чемпионате мира в Поклюке три случая коронавируса
Новина українською

Международный союз биатлонистов в Твиттере сообщил, что на чемпионате мира в Поклюке выявлено три положительных теста на коронавирус.

COVID-19 обнаружили у двух представителей СМИ и сотрудника сборной Австрии.

Что касается спортсменов, то представители всех стран-участниц сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Чемпионат мира в Поклюке стартует сегодня, 10 февраля. В 16:00 по киевскому времени биатлонисты побегут смешанную эстафету.

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В статье: коронавирус чемпионат мира по биатлону-2021
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