Брынзак: Я очень доволен гонкой, мы не зря работали

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги смешанной эстафеты чемпионата мира в словенской Поклюке.

О гонке.

"Я очень рассчитывал на эту гонку. Дополнительным плюсом для нас было то, что стартовали сегодня мужчины, и у Артема Примы, в отличие от большинства соперников, был опыт борьбы на стартовом этапе. Наши ребята готовы бороться на первых этапах, и если в этой борьбе мы цепляемся за призовую тройку, дальше получаем реальные шансы бороться за медаль. Сегодня надо было чисто стрелять и чуть быстрее работать на рубежах. К сожалению, мне немного не понравилась работа стоя Артема Примы, где он потратил на пять выстрелов 35 секунд, при том что обычно стреляет за 22-25. Да у каждого из наших ребят здесь был резерв".

О старте на чемпионате мира.

"Да, ребята постарались, да и лыжи сегодня работали здорово, и очень нас выручили. На время чемпионата мира нам удалось договориться о сотрудничестве с норвежским сервисменом, и уже в первой гонке это дало такой вот результат. Было видно, как на спусках наши ребята объезжают и отрываются от соперников, выигрывают по 2-3 секунды у тех лидеров, которым обычно проигрывали довольно много.

Погода сегодня была сложная, но это – "наша" погода: в такой мы обычно тренируемся и соревнуемся в Сянках и Тысовце. И такие условия тоже в какой-то степени работали на нас. В общем все складывалось удачно до последней стрельбы. Там надо было работать из семи – и могло быть второе место. Но результат в эстафете как раз и определяется последней стрельбой и финишным кругом.

Тем не менее, я очень доволен гонкой. Быть на чемпионате мира в числе лидеров мирового биатлона, в полусекунде от подиума, в трех секундах от второго места – это очень достойный результат. Мне не стыдно за команду, за нашу работу, за спортсменов и их волевые качества. А все, кто нас критиковали, могут убедиться, что мы не зря работаем и делаем свое дело".

О словах Юраю Санитре.

"Конечно, поздравлю его с отличным результатом. Но и немного покритикую за долгую работу на огневых рубежах. Над этим надо еще поработать, потому что на спринте скорострельность будет особенно важной. Да и в остальных гонках, в тех же эстафетах надо будет быстрее работать, как та же Эберг, которая сегодня "выскочила" за счет быстрой стрельбы".

О Дарье Блашко.

"Беспокойства состояние Блашко у меня не вызывает. Накануне чемпионата некоторые из наших девушек пробежали контрольную тренировку со спортсменками России и Словении, и Блашко с тремя промахами на четырех рубежах проиграла 15 секунд Мироновой и две секунды Павловой, имевших столько же штрафа. И выиграла 40 секунд ногами у Кайшевой, у которой был один промах. Потому на готовность Даши смотрю с оптимизмом, и верю, что она нам сможет помочь – и в спринте, и в эстафете".

О пике формы.

"Да, здесь немаловажно было то, что нам удалось правильно поселиться, акклиматизироваться и провести хороший сбор перед чемпионатом. Мы – единственная команда, кроме словенцев, которая живет в отеле рядом со стадионом. Те же россияне, которые тоже проводили здесь сбор, вынуждены были спуститься ниже, потому что не хватало мест. А наша команда осталась – и теперь получает комфортные условия для подготовки. Надеемся, что и дальше мы будем бороться за самые высокие места".