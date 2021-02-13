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IBU перенесли место проведения последнего этапа Кубка мира 2020/2021
Он все же состоится
Международный биатлонный совет (IBU) изменил место проведения последнего в этом сезоне этапа Кубка мира.
Так, вместо норвежского Холменколлена, который не может принять соревнования из-за карантинных мероприятий в стране, биатлонисты выступят в шведском Эстерсунде. Этап продлится с 15 по 21 марта.
"Программа гонок финального этапа Кубка мира останется прежней, но даты и время стартов в настоящее время пересматриваются" - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 13 февраля в словенской Поклюке в рамках чемпионата мира 2021 состоится спринтерская гонка у женщин. Начало в 15:30 по Киеву.
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