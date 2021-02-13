IBU перенесли место проведения последнего этапа Кубка мира 2020/2021

Международный биатлонный совет (IBU) изменил место проведения последнего в этом сезоне этапа Кубка мира.

Так, вместо норвежского Холменколлена, который не может принять соревнования из-за карантинных мероприятий в стране, биатлонисты выступят в шведском Эстерсунде. Этап продлится с 15 по 21 марта .

"Программа гонок финального этапа Кубка мира останется прежней, но даты и время стартов в настоящее время пересматриваются" - говорится в сообщении.