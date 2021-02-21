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Кубок IBU. Ткаленко замкнул ТОП 10 в гонке преследования
Результаты мужского персьюта
Сегодня, 21 февраля в словацком Брезно-Осорбли в рамках пятого этапа Кубка IBU 2020/2021 состоялась гонка преследования у мужчин.
Весь подиум заняла тройка представителей Норвегии Стромхайм - Баккен - Андерсен.
Что касается Украинской, то лучшим среди наших стал Руслан Ткаленко, который с тремя промахами на стрельбе и невысокой скоростью сумел в итоге финишировать на 10-й позиции.
Кубок IBU. Брезно-Осорбли
Гонка преследования
Мужчины
1. Е. Стромхайм (0 + 0 + 0 + 1)
2. С. Баккен (0 + 1 + 0 + 1) (+1,4с.)
3. А.Ф. Андерсен (0 + 1 + 0 + 0) (+8,7с.)
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10. Руслан Ткаленко (2 + 1 + 0 + 0) (+1.02,3с.)
34. Сергей Телень (0 + 0 + 0 + 1) (+2.36,3с.)
37. Андрей Доценко (1 + 2 + 2 + 2) (+2.51,1с.)
40. Тарас Лесюк (0 + 0 + 2 + 1) (+3.11,3с.)
51. Виталий Труш (0 + 0 + 1 + 0) (+5.06,1с.)
55. Денис Насико (1 + 2 + 4 + 2) (+5.14,6с.)
59. Руслан Бригадир (1 + 1 + 2 + 1) (+7.04,8с.)
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