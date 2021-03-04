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Нове-Место. Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету

Биатлон
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Первым побежит Тищенко

Нове-Место. Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету

Новина українською

Завтра, 5 марта, в чешском Нове-Место мужской эстафетой продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Мужскую сборную украины представят:

Чехия, Нове Место. Кубок мира. Мужская эстафета.

1. Артем Тищенко

2. Дмитрий Пидручный

3. Антон Дудченко

4. Артем Прима

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Антон Дудченко
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