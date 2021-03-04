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Нове-Место. Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету
Первым побежит Тищенко
Завтра, 5 марта, в чешском Нове-Место мужской эстафетой продолжится восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Мужскую сборную украины представят:
Чехия, Нове Место. Кубок мира. Мужская эстафета.
1. Артем Тищенко
2. Дмитрий Пидручный
3. Антон Дудченко
4. Артем Прима
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