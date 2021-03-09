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Пайффер признан лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Нове Место

Биатлон
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Пайффер признан лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Нове Место

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Международный союз биатлонистов назвал Арнда Пайффер лучшим спортсменом по итогам восьмого этапа Кубка мира в Нове Место.

На прошлой неделе Пайффер помог Германии выиграть мужскую эстафету, затем завоевал бронзу в спринте, а в гонке преследования замкнул топ-10.

В личном зачете Кубка мира Арнд Пайффер находится на 9-м месте, а его лучшим результатом в сезоне является победа в масс-старте на этапе в Хохфильцене в декабре 2020 года.

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В статье: Арнд Пайффер Кубок мира по биатлону 2020-2021
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