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Пайффер признан лучшим биатлонистом этапа Кубка мира в Нове Место
Немец в Чехии был на высоте
https://mn2s.com
Международный союз биатлонистов назвал Арнда Пайффер лучшим спортсменом по итогам восьмого этапа Кубка мира в Нове Место.
На прошлой неделе Пайффер помог Германии выиграть мужскую эстафету, затем завоевал бронзу в спринте, а в гонке преследования замкнул топ-10.
В личном зачете Кубка мира Арнд Пайффер находится на 9-м месте, а его лучшим результатом в сезоне является победа в масс-старте на этапе в Хохфильцене в декабре 2020 года.
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