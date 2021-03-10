Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины назвала состав на спринт 9-го этапа Кубка мира
Он был предсказуем
11 марта стартует 9-й этап Кубка мира. В первой гонке мужчины побегут спринт.
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал состав, который представит нашу страну.
Кубок мира. Нове Место, Чехия. Спринт, Мужчины.
9. Дмитрий Пидручный
24. Артем Тищенко
37. Артем Прима
80. Богдан Цымбал
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- "Отношения стали невыносимыми". Галатасарай разорвал контракт с экс-хавбеком киевского Динамо
- Лучший в карьере спринт Джимы, возвращение Пидручного и другие итоги этапа Кубка мира в Нове Место (I)
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...