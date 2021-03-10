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Сборная Украины назвала состав на спринт 9-го этапа Кубка мира

Биатлон
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Он был предсказуем

Сборная Украины назвала состав на спринт 9-го этапа Кубка мира

Новина українською

11 марта стартует 9-й этап Кубка мира. В первой гонке мужчины побегут спринт.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал состав, который представит нашу страну.

Кубок мира. Нове Место, Чехия. Спринт, Мужчины.

9. Дмитрий Пидручный

24. Артем Тищенко

37. Артем Прима

80. Богдан Цымбал

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В статье: сборная Украины по биатлону Юрай Санитра
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Источник:
XSport.ua

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