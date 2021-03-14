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Кубок IBU. Украинцы - седьмые в смешанной эстафете, Германия победила

Биатлон
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Результаты классической смешанки

Кубок IBU. Украинцы - седьмые в смешанной эстафете, Германия победила

UA-Футбол
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Сегодня, 14 марта в австрийском Обертиллахе в рамках 5 этапа Кубка IBU 2020/2021 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в заезде одержала команда Германии, серебро у норвежцев, а ТОП 3 замкнули чехи.

Сборная Украины в составе Ирины Петренко, Виты Семеренко, Тараса Лесюка и Руслана Ткаленко с 10 дополнительными патронами и кругом штрафа стала в итоге седьмой.

Кубок IBU. Обертиллах

Смешанная эстафета

1. Германия (1+5)

2. Норвегия (1+13) (+11,0с.)

3. Чехия (0+6) (+19,9с.)

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7. Украина (1+10) (+1.37,5с.)

Ирина Петренко (0+2, 0+0) (+25,2с.)

Вита Семеренко (0+1, 0+2) (+14,4с.)

Тарас Лесюк (0+0, 1+3) (+1.15,4с.)

Руслан Ткаленко (0+1, 0+1)

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