Пайффер: Наступило идеальное время остановиться

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Арнд Пайффер завершил карьеру после девятого этапа Кубка мира в Нове Место. В текущем сезоне немец занимает 11-е место в личном зачете.

"Как вы понимаете, это непростое решение после столь долгого времени. Однако для меня уже давно было ясно, что после этого сезона наступает идеальное время остановиться.

Этой зимой я провел несколько хороших гонок – и было замечательно ощущать, что я все еще остаюсь конкурентоспособным.

Спорт и опыт меня сформировали, и я не хочу упустить то, что мне позволили получить. Сердечное спасибо всем, кто поддерживал команду и меня", - написал биатлонист в Facebook.

В последней гонке в карьере Арнд Пайффер занял 9-е место в смешанной эстафете.