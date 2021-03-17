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Пайффер: Наступило идеальное время остановиться
Немец прокомментировал сенсационный уход из биатлона
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Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Арнд Пайффер завершил карьеру после девятого этапа Кубка мира в Нове Место. В текущем сезоне немец занимает 11-е место в личном зачете.
"Как вы понимаете, это непростое решение после столь долгого времени. Однако для меня уже давно было ясно, что после этого сезона наступает идеальное время остановиться.
Этой зимой я провел несколько хороших гонок – и было замечательно ощущать, что я все еще остаюсь конкурентоспособным.
Спорт и опыт меня сформировали, и я не хочу упустить то, что мне позволили получить. Сердечное спасибо всем, кто поддерживал команду и меня", - написал биатлонист в Facebook.
В последней гонке в карьере Арнд Пайффер занял 9-е место в смешанной эстафете.
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