Пидгрушна: На трассе чувствовала себя довольно неплохо

Елена Пидгрушная рассказала о спринтерской гонке в своем исполнении.

"На трассе чувствовала себя довольно неплохо. На стрельбе настраивалась на "ноль". Сначала на лежке прошел габарит, потом я отложила последний выстрел, но, к сожалению, допустила ошибку. На стойке отрабатывала каждый выстрел, чтобы закрыть все мишени.

Мы ежедневно тренируемся и выполняем нужную работу, поэтому три или четыре промаха на спринтах меня совершенно не устраивают. Конечно, чувствуется усталость, это уже последние старты. Все хотят домой, ведь шесть месяцев без семьи, без сомнения, ощущаются. Но ничего, мы всегда работаем и выкладываемся на все 100", - сказала Пидгрушная в интервью biathlon.com.ua.