Юрай Сантира: Пока планирую два длинных сбора в июле и августе на высоте

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о плане подготовки своих подопечных к Олимпийским играм 2022 в Пекине. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Нужно сказать, что в настоящее время у нас очень мало информации о месте проведения Олимпийских Игр в Пекине, потому что не было предолимпийской недели. О рельефе трассы знаю только, что соревнования будут проходить на высоте 1700 метров, поэтому и проект подготовки к Олимпийским Играм построен на базе этой информации.

Будем начинать в Сянках, позже, чем девочки, потому что сезон был длинный, спортсмены долго были далеко от близких, поэтому 29 мая начинается первый сбор. Далее, когда утвердим план подготовки в Министерстве и Федерации, смогу сказать точно.

Пока планирую два длинных сбора в июле и в августе на высоте, первый будет в Италии, второй - в Австрии. А дальше посмотрим по ситуации. Уверен, что здесь эпидемия нам уже не помешает, и я уже потом буду корректировать программу.

Очень сложный период будет перед вылетом в Пекин, потому что поздно заканчивается Кубок мира в Италии - 24 января и будет очень мало времени на подготовку. Соответственно, будем пропускать как минимум один или даже два этапа Кубка мира - один в декабре, один в январе" - сказал он.