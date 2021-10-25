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IBU вернул правило определения победителя Кубка мира, которое действовало до пандемии

Биатлон
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Спортсмены вернутся к прежним формам проведения соревнований

IBU вернул правило определения победителя Кубка мира, которое действовало до пандемии

biathlonworld.com

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) решил вернуть правило вычета двух худших гонок из результатов спортсменов при определении победителя Кубка мира в общем зачёте, сообщает Biathlonlive.

В сезоне-2020/2021 из-за эпидемиологической ситуации было принято решение о вычете четырёх худших гонок. Именно при таких условиях свои "Большие хрустальные глобусы" завоевали норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бё. Также в прошлом сезоне вычеты коснулись и малых Кубков мира в отдельных дисциплинах, где при определении победителя исключались результаты части гонок в зависимости от числа проведённых стартов.

В сезоне-2021/2022 всё будет по-старому – как до пандемии. При определении победителя в общем зачёте из суммы очков будут вычитать только две худшие гонки, то есть в зачёт пойдут 20 из 22 гонок. При розыгрыше малых Кубков мира в отдельных дисциплинах будут учтены все гонки (без вычетов).

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В статье: IBU Кубок мира
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