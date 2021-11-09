Представлена форма сборной Украины на сезон 2021-2022. ФОТО

Федерация биатлона Украины на официальной странице в Facebook показала, как будет выглядеть форма украинских биатлонистов во время олимпийского сезона 2021-2022.

Экипировка была изготовлена шведской компанией Craft Sportwea.

Новый сезон в Кубке мира по биатлону стартует 27 ноября в Эстерсунде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинские биатлонисты ушли на самоизоляцию из-за коронавируса.