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Представлена форма сборной Украины на сезон 2021-2022. ФОТО

Биатлон
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Выглядит симпатично

Представлена форма сборной Украины на сезон 2021-2022. ФОТО

Фото - Facebook

Новина українською

Федерация биатлона Украины на официальной странице в Facebook показала, как будет выглядеть форма украинских биатлонистов во время олимпийского сезона 2021-2022.

Экипировка была изготовлена шведской компанией Craft Sportwea.

Новый сезон в Кубке мира по биатлону стартует 27 ноября в Эстерсунде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинские биатлонисты ушли на самоизоляцию из-за коронавируса.

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В статье: биатлон сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону
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