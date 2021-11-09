Биатлон
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Представлена форма сборной Украины на сезон 2021-2022. ФОТО
Выглядит симпатично
Фото - Facebook
Федерация биатлона Украины на официальной странице в Facebook показала, как будет выглядеть форма украинских биатлонистов во время олимпийского сезона 2021-2022.
Экипировка была изготовлена шведской компанией Craft Sportwea.
Новый сезон в Кубке мира по биатлону стартует 27 ноября в Эстерсунде.
Ранее UA-Футбол сообщал, что украинские биатлонисты ушли на самоизоляцию из-за коронавируса.
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