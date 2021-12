Пидручный, Дудченко и еще три украинца бегут спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки Кубка мира. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 17:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

8. Дмитрий Пидручный

44. Артем Прима

59. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

112. Тарас Лесюк

Полный старт-лист гонки

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

17:35. Дмитрий Пидручный ушел на дистанцию под 8-м номером!

А вот так стартовал Эмильен Жаклен:

First out of the Sprint gate is Mr. Pursuit himself! Good luck to @EmilienJck and the other 114 starters - make it a good one ???? Watch the Men Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/LzFogGA6FN

17:30. Гонка стартовала!

17:15. Первый спринт сезона на прошлой неделе выиграл Себастьян Самуэльссон – швед оставил позади Ветле-Сьястада Кристиансена и Йоханнеса Бё. Украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко попали в топ-25.

Only half an hour until the Men Sprint kicks off in Oestersund! ✌



Johannes Thingnes Boe is one of two men in yellow - will he be the sole leader of the Total Score after today? ????



Watch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Q8KdFARVHi