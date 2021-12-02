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Пидручный, Дудченко и еще три украинца бегут спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки Кубка мира. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Пидручный, Дудченко и еще три украинца бегут спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки Кубка мира. LIVE

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 17:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

8. Дмитрий Пидручный

44. Артем Прима

59. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

112. Тарас Лесюк

Полный старт-лист гонки

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

17:35. Дмитрий Пидручный ушел на дистанцию под 8-м номером!

А вот так стартовал Эмильен Жаклен:

17:30. Гонка стартовала!

17:15. Первый спринт сезона на прошлой неделе выиграл Себастьян Самуэльссон – швед оставил позади Ветле-Сьястада Кристиансена и Йоханнеса Бё. Украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко попали в топ-25.

17:00. Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужского спринта на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Француз Эмильен Жаклен под первым номером уйдет на дистанцию в 17:30 по киевскому времени. Оставайтесь с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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