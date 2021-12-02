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Пидручный, Дудченко и еще три украинца бегут спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки Кубка мира. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 10-километровая гонка с двумя стрельбами начнется в 17:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
8. Дмитрий Пидручный
44. Артем Прима
59. Антон Дудченко
91. Богдан Цымбал
112. Тарас Лесюк
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
17:35. Дмитрий Пидручный ушел на дистанцию под 8-м номером!
А вот так стартовал Эмильен Жаклен:
First out of the Sprint gate is Mr. Pursuit himself!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021
Good luck to @EmilienJck and the other 114 starters - make it a good one ????
Watch the Men Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/LzFogGA6FN
17:30. Гонка стартовала!
17:15. Первый спринт сезона на прошлой неделе выиграл Себастьян Самуэльссон – швед оставил позади Ветле-Сьястада Кристиансена и Йоханнеса Бё. Украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко попали в топ-25.
Only half an hour until the Men Sprint kicks off in Oestersund! ✌— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2021
Johannes Thingnes Boe is one of two men in yellow - will he be the sole leader of the Total Score after today? ????
Watch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Q8KdFARVHi
17:00. Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужского спринта на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Француз Эмильен Жаклен под первым номером уйдет на дистанцию в 17:30 по киевскому времени. Оставайтесь с нами!
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