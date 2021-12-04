Счастье было где-то рядом: Украина финиширует пяткой в ​​первой эстафете сезона

Сегодня, 4 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в заезде завоевала сборная команда Норвегии, серебро у французов, а ТОП 3 замкнули россияне.

Сборная Украины на середине эстафеты была на второй позиции, однако неудачная работа Богдана Цымбала на стойке отбросила команду подальше от лидеров. Антон Дудченко сумел финишировать пятым.

Кубок мира 2021/2022. Эстерсунд

Эстафета

Мужчины

1. Норвегия (0+4)

2. Франция (0+8) (+11,2)

3. россия (1+9) (+45,9)

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5. Украина (1+6) (+1.28,5)

Артем Прима (0+0; 0+0) (+27,0)

Дмитрий Пидручный (0+0; 0+0) (+4,0)

Богдан Цымбал (0+0; 1+3) (+1.20,4)

Антон Дудченко (0+2; 0+1)