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Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 16:15 по киевскому времени.
Следить за главными событиями первой в сезоне гонки преследования вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
24. Дмитрий Пидручный +1:19
44. Антон Дудченко +1:53
Полный старт-лист гонки преследования
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16:50. UA-Футбол благодарит за внимание. Друзья, до новых встреч!
16:48. Дудченко занял 19-е место, Пидручный – 32-й
Антон выиграл финишную дуэль у самого Лукаса Хофера. Шикарная гонка с прорывом на 25 позиций!
Дмитрий входил в топ-10 на экваторе преследования, но стойка у лидера сборной Украины сегодня не пошла.
Топ-10 преследования в Эстерсунде:
16:46. Ветле-Сьястад Кристиансен – победитель преследования в Эстерсунде!
Это вторая личная победа норвежца в карьере после триумфа в спринте в Солт-Лейк-Сити в феврале 2019 года. А еще он становится новым лидером Кубка мира!
В битве за серебро Самуэльссон тактически переиграл Жаклена.
16:43. Пидручный ушел на два круга штрафа, а Дудченко закрывает все мишени!
Антон прорвался на 19-е место! А вот Дмитрий упал на 31-ю строку.
Топ-10 после четвертой стрельбы:
16:41. Решающая стрельба!
Кристиансен закрыл все мишени, а у Жаклена и Самуэльссона по промаху!
16:36. Третья стрельба!
Перестарался Жаклен и ушел на два круга штрафа! Но конкуренты тоже мажут.
Пидручный на стойке не закрыл две мишени. Теперь будет сложно претендовать на топ-10…Со стрельбища Дмитрий ушел на 20-м месте.
Дудченко – 5 из 5! На 25-е место поднялся украинец.
Топ-10 после третьей стрельбы:
16:32. Преимущество Жаклена над преследователями превысило 20 секунд. Как не вспомнить, что француз выиграла два последних чемпионата мира в этой дисциплине.
He's rolling! @EmilienJck knocks down all 10 targets - Latypov and Christiansen shoot clean in prone, too and are currently in 2nd and 3rd! ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2021
Watch the final day in Oestersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WNRKLgEJW6
16:30. Вторая стрельба!
Жаклен уходит в отрыв – у Самуэльссона еще один промах.
Пидручный поднимается на 10-е место! Идеально Дмитрий отработал обе стрельбы из положения лежа.
Дудченко не закрыл одну мишень и опустился на 38-ю позицию.
Топ-10 после второй стрельбы:
16:27. Жаклен и Самуэльссон одновременно прошли отсечку 4,6 км. Пидручный – 17-й (+1:07.2).
16:23. Первая стрельба!
Самуэльссон отдал лидерство в пользу Жаклена, а Йоханнес Бё откатился на 16-е место!
Пидручный – 5 из 5! Дмитрий поднялся на 17-е место (+1:00.2).
Дудченко – 5 из 5! Антон переместился на 33-е место (+1:42.7)
Топ-10 после первой стрельбы:
16:19. Пидручный на отсечке 1,3 км поднялся на 22-е место (+1:18.2).
16:17. Пидручный и Дудченко уже на дистанции.
16:15. Гонка стартовала!
16:05. 10 минут до старта гонки!
We hope you caught your breath after the women relay - cause in half an hour @SebbeSamuelsson will open the Men Pursuit and you'll be back on the edge of your seats????✨— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2021
Watch the final day in Oestersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/J7xemmGtV5
15:55. Следом за шведом в пасьюте стартуют Эмильен Жаклен (+18,0) и Кантен Фийон Майе (+21,5), а Йоханнес Бё начнет гонку только 9-м (+50,1).
15:45. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона и приглашает вместе последить за событиями первой в сезоне мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира. Победитель спринта Себастьян Самуэльссон уйдет на дистанцию в 16:15 по киевскому времени.
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