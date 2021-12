Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было

UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 16:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями первой в сезоне гонки преследования вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

24. Дмитрий Пидручный +1:19

44. Антон Дудченко +1:53

Полный старт-лист гонки преследования

16:50. UA-Футбол благодарит за внимание. Друзья, до новых встреч!

16:48. Дудченко занял 19-е место, Пидручный – 32-й

Антон выиграл финишную дуэль у самого Лукаса Хофера. Шикарная гонка с прорывом на 25 позиций!

Дмитрий входил в топ-10 на экваторе преследования, но стойка у лидера сборной Украины сегодня не пошла.

Топ-10 преследования в Эстерсунде:

16:46. Ветле-Сьястад Кристиансен – победитель преследования в Эстерсунде!

Это вторая личная победа норвежца в карьере после триумфа в спринте в Солт-Лейк-Сити в феврале 2019 года. А еще он становится новым лидером Кубка мира!

В битве за серебро Самуэльссон тактически переиграл Жаклена.

16:43. Пидручный ушел на два круга штрафа, а Дудченко закрывает все мишени!

Антон прорвался на 19-е место! А вот Дмитрий упал на 31-ю строку.

Топ-10 после четвертой стрельбы:

16:41. Решающая стрельба!

Кристиансен закрыл все мишени, а у Жаклена и Самуэльссона по промаху!

16:36. Третья стрельба!

Перестарался Жаклен и ушел на два круга штрафа! Но конкуренты тоже мажут.

Пидручный на стойке не закрыл две мишени. Теперь будет сложно претендовать на топ-10…Со стрельбища Дмитрий ушел на 20-м месте.

Дудченко – 5 из 5! На 25-е место поднялся украинец.

Топ-10 после третьей стрельбы:

16:32. Преимущество Жаклена над преследователями превысило 20 секунд. Как не вспомнить, что француз выиграла два последних чемпионата мира в этой дисциплине.

He's rolling! @EmilienJck knocks down all 10 targets - Latypov and Christiansen shoot clean in prone, too and are currently in 2nd and 3rd! ???? Watch the final day in Oestersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/WNRKLgEJW6

16:30. Вторая стрельба!

Жаклен уходит в отрыв – у Самуэльссона еще один промах.

Пидручный поднимается на 10-е место! Идеально Дмитрий отработал обе стрельбы из положения лежа.

Дудченко не закрыл одну мишень и опустился на 38-ю позицию.

Топ-10 после второй стрельбы:

16:27. Жаклен и Самуэльссон одновременно прошли отсечку 4,6 км. Пидручный – 17-й (+1:07.2).

16:23. Первая стрельба!

Самуэльссон отдал лидерство в пользу Жаклена, а Йоханнес Бё откатился на 16-е место!

Пидручный – 5 из 5! Дмитрий поднялся на 17-е место (+1:00.2).

Дудченко – 5 из 5! Антон переместился на 33-е место (+1:42.7)

Топ-10 после первой стрельбы:

16:19. Пидручный на отсечке 1,3 км поднялся на 22-е место (+1:18.2).

16:17. Пидручный и Дудченко уже на дистанции.

16:15. Гонка стартовала!

16:05. 10 минут до старта гонки!

We hope you caught your breath after the women relay - cause in half an hour @SebbeSamuelsson will open the Men Pursuit and you'll be back on the edge of your seats????✨



Watch the final day in Oestersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/J7xemmGtV5