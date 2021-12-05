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Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было

Биатлон
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Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 16:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями первой в сезоне гонки преследования вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

24. Дмитрий Пидручный +1:19

44. Антон Дудченко +1:53

Полный старт-лист гонки преследования

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16:50. UA-Футбол благодарит за внимание. Друзья, до новых встреч!

16:48. Дудченко занял 19-е место, Пидручный – 32-й

Антон выиграл финишную дуэль у самого Лукаса Хофера. Шикарная гонка с прорывом на 25 позиций!

Дмитрий входил в топ-10 на экваторе преследования, но стойка у лидера сборной Украины сегодня не пошла.

Топ-10 преследования в Эстерсунде:

Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было - изображение 1

16:46. Ветле-Сьястад Кристиансен – победитель преследования в Эстерсунде!

Это вторая личная победа норвежца в карьере после триумфа в спринте в Солт-Лейк-Сити в феврале 2019 года. А еще он становится новым лидером Кубка мира!

В битве за серебро Самуэльссон тактически переиграл Жаклена.

16:43. Пидручный ушел на два круга штрафа, а Дудченко закрывает все мишени!

Антон прорвался на 19-е место! А вот Дмитрий упал на 31-ю строку.

Топ-10 после четвертой стрельбы:

Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было - изображение 2

16:41. Решающая стрельба!

Кристиансен закрыл все мишени, а у Жаклена и Самуэльссона по промаху!

16:36. Третья стрельба!

Перестарался Жаклен и ушел на два круга штрафа! Но конкуренты тоже мажут.

Пидручный на стойке не закрыл две мишени. Теперь будет сложно претендовать на топ-10…Со стрельбища Дмитрий ушел на 20-м месте.

Дудченко – 5 из 5! На 25-е место поднялся украинец.

Топ-10 после третьей стрельбы:

Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было - изображение 3

16:32. Преимущество Жаклена над преследователями превысило 20 секунд. Как не вспомнить, что француз выиграла два последних чемпионата мира в этой дисциплине.

16:30. Вторая стрельба!

Жаклен уходит в отрыв – у Самуэльссона еще один промах.

Пидручный поднимается на 10-е место! Идеально Дмитрий отработал обе стрельбы из положения лежа.

Дудченко не закрыл одну мишень и опустился на 38-ю позицию.

Топ-10 после второй стрельбы:

Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было - изображение 4

16:27. Жаклен и Самуэльссон одновременно прошли отсечку 4,6 км. Пидручный – 17-й (+1:07.2).

16:23. Первая стрельба!

Самуэльссон отдал лидерство в пользу Жаклена, а Йоханнес Бё откатился на 16-е место!

Пидручный – 5 из 5! Дмитрий поднялся на 17-е место (+1:00.2).

Дудченко – 5 из 5! Антон переместился на 33-е место (+1:42.7)

Топ-10 после первой стрельбы:

Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было - изображение 5

16:19. Пидручный на отсечке 1,3 км поднялся на 22-е место (+1:18.2).

16:17. Пидручный и Дудченко уже на дистанции.

16:15. Гонка стартовала!

16:05. 10 минут до старта гонки!

15:55. Следом за шведом в пасьюте стартуют Эмильен Жаклен (+18,0) и Кантен Фийон Майе (+21,5), а Йоханнес Бё начнет гонку только 9-м (+50,1).

15:45. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона и приглашает вместе последить за событиями первой в сезоне мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира. Победитель спринта Себастьян Самуэльссон уйдет на дистанцию в 16:15 по киевскому времени.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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