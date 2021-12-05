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Эстерсунд 2021. Украина замыкает ТОП 10 женской эстафеты, Франция побеждает

Биатлон
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Не бежим, не стреляем, но называем это биатлон

Эстерсунд 2021. Украина замыкает ТОП 10 женской эстафеты, Франция побеждает

UA-Футбол
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Сегодня, 5 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира 2021/2022 в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафетная гонка.

Победу в заезде одержали представительницы Франции, серебро у белорусок, а ТОП 3 замкнули шведки.

Что касается украинок, то для нас гонка завершилась еще на первом этапе. Меркушина практически не бежала по дистанции, при неплохой работе на огневых рубежах (1 дополнительный патрон на стойке) на передаче эстафеты она была всего 19-ой с отставанием в 1 минуту 21 секунду. Остальные три спортсменки также свои этапы провели откровенно неудачно. В итоге 10-я позиция.

Кубок мира 2021/2022. Эстерсунд

Эстафета

Женщины

10. Украина (0+11) (+4.17,7)

Анастасия Меркушина (0+0; 0+1) (+1.21,3)

Юлия Джима (0+3; 0+2) (+2.36,2)

Дарья Блашко (0+1; 0+3) (+3.46,1)

Елена Белосюк (0+0; 0+1)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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