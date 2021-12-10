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Джима упустила место в топ-10 спринта этапа Кубка мира в Хохфильцене
А победа досталась белоруске
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Джима после стрельбы лежа шла четвертой, но два круга штрафа при отличном лыжном ходе стоили киевлянке первого в сезоне попадания в топ-10.
После промахов Джимы на стойке шанс стать лучшей в команде был у Елены Билосюк, однако на последнем круге капитан сборной Украины ходом проиграла Юлии более 10 секунд и выпала из топ-20.
Дарья Блашко, Ольга Абрамова и Ирина Петренко не смогли отобраться в гонку преследования.
В спринте первую победу в карьере одержала белоруска Анна Сола, которая в пасьюте будет опережать ближайшую преследовательницу на 47 секунд.
Норвежка Марте Олсбю Ройселанд финишировала третьей и отобрала у Лизы Терезы Хаузер лидерство в личном зачете Кубка мира.
1. Анна Сола (Белоруссия, 0+0) +20:44, 4
2. Жюстин Бреза (Франция, 1+0) +46,8
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) +50,3
15. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:32,6
24. Елена Билосюк (Украина, 1+0) +1:44, 3
68. Дарья Блашко (Украина, 1+1) +2:58,3
75. Ирина Петренко (Украина, 2+0) +3:12,6
84. Ольга Абрамова (Украина, 0+1) +3:25,8
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