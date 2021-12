Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках третьего Кубка мира в Хохфильцене - пасьют на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами стартует в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии двух украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

15. Юлия Джима +1:33

24. Елена Билосюк +1:44

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:06. Спасибо за внимание! До новых встреч!

16:05. Топ-10 гонки преследования в Хохфильцене:

16:04. Джима заняла 49-е место

Семь промахов сделала украинка и откатилась на 34 позиции вниз. Полная катастрофа…

16:02. Билосюк финишировала 13-й

С идеальной стрельбой Елена отыграла в преследовании девять позиций. Браво!

16:01. Олсбю-Ройселанд выиграла преследование в Хохфильцене!

Блестящая победа лидера Кубка мира!

Анна Сола вторая, а Эльвира Эберг совершила прорыв с 17-го места на третье!

16:00. Олсбю-Ройселанд почти догнала Солу! Поспешили мы с дублем для белоруски.

15:58. Джима сделала еще два промаха – борьба за очки завершена.

15:57. Билосюк! 20 из 20 у Елены! Украинка убежала на последний круг на 10-м месте!

15:55. Решающая стрельба!

Сола сделала один промах и убежала навстречу дублю в Хохфильцене!

В битве за второе место Олсбю-Ройселанд переиграла Алимбекову – у белоруски один промах.

15:53. На отсечке 7,6 км Сола опережает Олсбю-Ройселанд на 35 секунд.

15:50. Третья стрельба!

Два круга штрафа у Солы! Чем ответит Олсбю-Ройселанд? А норвежка уходит на 150 метров штрафа. Алимбекова – 5 из 5!

Билосюк закрывает все мишени! Елена вернулась на трассу на 13-м месте.

У Джимы еще два круга штрафа…

Топ-10 после третьей стрельбы:

15:48. Отсечка 5,6 км. Отрыв Солы от норвежки составляет 1 минуту и 8 секунд.

15:45. Вторая стрельба!

Преимущество Солы на экваторе гонки превысило минуту! Олсбю-Ройселанд и Алимбекова защитили позиции в топ-3.

Билосюк на лежке отработала без промахов и поднялась на 13-е место!

Джима закрыла 5 из 5 и переместилась на 32-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

15:42. Отсечка 3,6 км. Сола на 57 секунд опережает Олсбю-Ройселанд.

15:39. Джима вернулась на дистанцию на 41-м месте.

15:37. Первая стрельба!

Джима заработала 450 метров штрафа! Какой провал от Юлии..

А Билосюк попадает 5 из 5 и поднимается на 15-е место!

Топ-10 после первой стрельбы:

15:32. Джима и Билосюк отправились на дистанцию.

15:30. Гонка стартовала!

15:20. Единственное преследование в сезоне на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Марте Олсбю-Ройселанд, которая сегодня стартует третьей.

15:10. Белоруска Анна Сола – большой фаворит пасьюта. На старте гонки она будет опережать ближайшую преследовательницу на 47 секунд, что примерно эквивалентно двум кругам штрафа!

No time to rest, the Women Pursuit is just around the corner! ????



Hanna Sola won the sprint with a huge 47-second gap over Justine Braisaz-Bouchet. Will she be able to defend her lead?



Follow the action live on https://t.co/Z1cUg2llYh or on the Official IBU App! pic.twitter.com/qpiNpjw9N7