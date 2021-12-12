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Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было

Биатлон
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Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках третьего Кубка мира в Хохфильцене - пасьют на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами стартует в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии двух украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

15. Юлия Джима +1:33

24. Елена Билосюк +1:44

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:06. Спасибо за внимание! До новых встреч!

16:05. Топ-10 гонки преследования в Хохфильцене:

Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было - изображение 1

16:04. Джима заняла 49-е место

Семь промахов сделала украинка и откатилась на 34 позиции вниз. Полная катастрофа…

16:02. Билосюк финишировала 13-й

С идеальной стрельбой Елена отыграла в преследовании девять позиций. Браво!

16:01. Олсбю-Ройселанд выиграла преследование в Хохфильцене!

Блестящая победа лидера Кубка мира!

Анна Сола вторая, а Эльвира Эберг совершила прорыв с 17-го места на третье!

16:00. Олсбю-Ройселанд почти догнала Солу! Поспешили мы с дублем для белоруски.

15:58. Джима сделала еще два промаха – борьба за очки завершена.

15:57. Билосюк! 20 из 20 у Елены! Украинка убежала на последний круг на 10-м месте!

15:55. Решающая стрельба!

Сола сделала один промах и убежала навстречу дублю в Хохфильцене!

В битве за второе место Олсбю-Ройселанд переиграла Алимбекову – у белоруски один промах.

15:53. На отсечке 7,6 км Сола опережает Олсбю-Ройселанд на 35 секунд.

15:50. Третья стрельба!

Два круга штрафа у Солы! Чем ответит Олсбю-Ройселанд? А норвежка уходит на 150 метров штрафа. Алимбекова – 5 из 5!

Билосюк закрывает все мишени! Елена вернулась на трассу на 13-м месте.

У Джимы еще два круга штрафа…

Топ-10 после третьей стрельбы:

Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было - изображение 2

15:48. Отсечка 5,6 км. Отрыв Солы от норвежки составляет 1 минуту и 8 секунд.

15:45. Вторая стрельба!

Преимущество Солы на экваторе гонки превысило минуту! Олсбю-Ройселанд и Алимбекова защитили позиции в топ-3.

Билосюк на лежке отработала без промахов и поднялась на 13-е место!

Джима закрыла 5 из 5 и переместилась на 32-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было - изображение 3

15:42. Отсечка 3,6 км. Сола на 57 секунд опережает Олсбю-Ройселанд.

15:39. Джима вернулась на дистанцию на 41-м месте.

15:37. Первая стрельба!

Джима заработала 450 метров штрафа! Какой провал от Юлии..

А Билосюк попадает 5 из 5 и поднимается на 15-е место!

Топ-10 после первой стрельбы:

Билосюк совершила прорыв в гонке преследования в Хохфильцене. Как это было - изображение 4

15:32. Джима и Билосюк отправились на дистанцию.

15:30. Гонка стартовала!

15:20. Единственное преследование в сезоне на этапе Кубка мира в Эстерсунде выиграла Марте Олсбю-Ройселанд, которая сегодня стартует третьей.

15:10. Белоруска Анна Сола – большой фаворит пасьюта. На старте гонки она будет опережать ближайшую преследовательницу на 47 секунд, что примерно эквивалентно двум кругам штрафа!

15:00. UA-Футбол приглашает на заключительную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене – через 30 минут женщины побегут преследование!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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