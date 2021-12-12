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Хохфильцен 2021. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Билосюк – в ТОП 15

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Хохфильцен 2021. Олсбю-Ройзеланд побеждает в гонке преследования, Билосюк – в ТОП 15

UA-Футбол
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Сегодня, 12 декабря, женской гонкой преследования в австрийском Хохфильцене завершился третий этап Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро у биатлонистки из Беларуси Анны Солы, а ТОП-3 замкнула шведка Эльвира Эберг.

Что касается украинок, то лучшей среди наших двух представительниц стала Елена Билосюк, которая с безупречной работой на огневых рубежах и небыстрым ходом по дистанции стала в итоге 13-й.

Хохфильцен 2021. Кубок мира

Гонка преследования

Женщины

13. Елена Билосюк (0+0+0+0) (+1.36,8)

49. Юлия Джима (3+0+2+2) (+4.09,6)

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В статье: Елена Пидгрушна Марте Ольсбю (Ройзеланд)
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