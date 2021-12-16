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Олсбю Ройселанд выиграла спринт в Анси, Билосюк – в топ-20

Биатлон
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Результаты первой гонки четвертого этапа Кубка мира 2021-2022

Олсбю Ройселанд выиграла спринт в Анси, Билосюк – в топ-20

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лучшей среди украинок в спринте в Анси стала Елена Билосюк – капитан команды с двумя нулями на стрельбище финишировала на 18-й позиции.

Вместе с Билосюк в очковой зоне спринта гонку завершили Дарья Блашко и Юлия Джима.

Среди пятерых украинок отобраться в гонку преследования не сумела только Ольга Абрамова.

В спринте третью победу в сезоне оформила лидер Кубка мира Марте Олсбю Ройселанд, а компанию на подиуме ей составили Анаис Бескон из Франции и шведка Эльвира Эберг.

Кубок мира 2021-2022. Анси. Женщины. Результаты спринта:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) 20:22,0

2. Анаис Бескон (Франция, 0+0) +15,4

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 2+0) +16,1

...

18. Елена Билосюк (Украина, 0+0) +1:03,4

29. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +1:10,9

40. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:24,2

58. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +1:53,3

94. Ольга Абрамова (Украина, 3+1) +3:35,2

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2021-2022
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