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Два украинца квалифицировались в гонку преследования после спринта в Анси

Биатлон
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Резервисты сборной Украины неплохо зарекомендовали себя на этапе Кубка мира по Франции

Два украинца квалифицировались в гонку преследования после спринта в Анси

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Тарас Лесюк и Артем Тищенко с идеальной стрельбой убегали на последний круг в очковой зоне, однако ногами слабо прошли заключительный отрезок 10-километровой гонки и не смогли зацепиться за места в топ-40.

Лесюк и Тищенко отобрались в гонку преследования, что не удалось Руслану Ткаленко, который с тремя промахами на огневых рубежах в итоговом протоколе спринта оказался одним из худших.

В Анси первую победу в сезоне за счет безупречной стрельбы отпраздновал трехкратный чемпион Кубка мира Йоханнес Бё, для которого сегодняшняя виктория стала 53-й личной в карьере и 27-й в спринтах.

Россиянин Эдуард Латыпов стал вторым и повторил лучший результат в карьере, а Филип Андерсен впервые попал на подиум личной гонки Кубка мира.

Кубок мира 2021-2022. Анси. Мужчины. Результаты спринта:

1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 0+0) 23:30,3

2. Эдуард Латыпов (Россия, 0+0) +7,2

3. Филип Андерсен (Норвегия, 0+0) +18,2

...

46. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +1:58,2

55. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:11,1

108. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2) +4:12,1

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В статье: Руслан Ткаленко Йоханнес Бе Артем Тищенко Тарас Лесюк Кубок мира по биатлону 2021-2022
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