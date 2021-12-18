Не справились со стойкой: Тищенко и Лесюк среди последних в гонке преследования. Как это было

Вторым стартом дня на этапе Кубка мира в Анси также станет гонка преследования, но на этот раз среди мужчин. Норвежец Йоханнес Бё выйдет на трассу первым и попытается удержать лидерство от конкурентов, которых в промежутке одной минуты будет аж семнадцать. Выйдут сегодня на старт также и украинцы. Следите за гонкой в текстовой трансляции на UA-Футбол. Начало события в 16:00.

Вашему вниманию стартовые номера украинцев:

46. Тарас Лесюк +1:58

55. Артем Тищенко +2:11

Мужская гонка преследования в Анси: текстовая трансляция

16:37. Дождались финиша украинцев. Тищенко на 51 месте, а Лесюк - предпоследний. Всем спасибо за внимание.

16:31. Финиш: 1 - Майе, 2 - Латыпов, 3 - Кристиансен. Ждём наших.

16:30. У Тищенко снова промах, у Лесюка - два. Мы сегодня в числе последних.

16:26. Гениальная стрельба от Майе и это победа. Кристиансен вышел на втором месте, а Латыпов на третьем. Интересная будет борьба за 2 место.

16:24. Отмотали наши парни свои штрафные круги. Тищенко вышел 47, а Лесюк - 57.

16:22. Тищенко один раз промазал, а Лесюк аж три раза. Увы....

16:20. На первой стойке точно отстрелял Майе, у Латыпова промах, а у Жаклена - два. После стрельбы: 1 - Майе, 2 - Латыпов, 3 - Кристиансен.

16:17. Отсечка 6 км: 1 - Жаклен, 2 - Латыпов, 3 - Майе.

16:15. Украинцы снова закрывают все мишени на стрельбе. Тарас вышел на 46 месте, Артем - 49.

16:13. На второй стрельбе Латыпов один раз промазал. Французы стреляют точно. После стрельбы: 1 - Латыпов,2 - Жалкен, 3 - Майе. Жаклен проигрывает 4 секунды. Ждём украинцев.

16:10. Отсечка 3,5 км: 1 - Латыпов, 2 - Майе, 3 - Жаклен. Отставание французов 19 секунд.

16:09. Лесюк и Тищенко стреляют точно. Тарас вышел на 45 месте, а Артем - на 51.

16:07. Йоханнес два раза промазал. Первым вышел Латыпов, на втором месте Лагрейд, на третьем - Майе.

16:05. Лесюк остался на 46 месте, а Тищенко - последний.

16:04. Отсечка 1,5 км: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Жаклен. Француз проигрывает 27 секунд.

16:02. Лесюк и Тищенко отправились на дистанцию.

16:00. Гонка стартовала. Украинцы отправятся на дистанцию через 2 минуты.

15:25. Приглашаем вместе с нами поболеть за двух украинцев: Артема Тищенко и Тараса Лесюка. Начинаем через 35 минут.