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Кубок IBU. Украина проворонила бронзу в смешанной эстафете

Биатлон
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А успех был близко

Кубок IBU. Украина проворонила бронзу в смешанной эстафете

UA-Футбол
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Сегодня, 19 декабря, в австрийском Обертилахе в рамках третьего этапа Кубка IBU состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в заезде одержали представители россии, серебро в Норвегии, а ТОП 3 замкнули итальянцы.

Что касается Украины, наша команда в составе Валентины Семеренко, Екатерины Бех, Виталия Труша и Дениса Насыко стала в итоге пятой. До последнего огневого рубежа украинцы претендовали на призовые места, но стойка нашего финишера желает остаться без комментариев – 2 штрафных круга.

Кубок IBU 2021/2022. Овертелах

Классическая смешанная эстафета

1. россия (0+6)

2. Норвегия (0+8) (+54,8)

3. Италия (0+9) (+1.26,5)

.

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.

5. Украина (2+14) (+2.00,5)

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В статье: Кубок IBU
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