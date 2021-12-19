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Кубок IBU. Украина проворонила бронзу в смешанной эстафете
А успех был близко
Сегодня, 19 декабря, в австрийском Обертилахе в рамках третьего этапа Кубка IBU состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу в заезде одержали представители россии, серебро в Норвегии, а ТОП 3 замкнули итальянцы.
Что касается Украины, наша команда в составе Валентины Семеренко, Екатерины Бех, Виталия Труша и Дениса Насыко стала в итоге пятой. До последнего огневого рубежа украинцы претендовали на призовые места, но стойка нашего финишера желает остаться без комментариев – 2 штрафных круга.
Кубок IBU 2021/2022. Овертелах
Классическая смешанная эстафета
1. россия (0+6)
2. Норвегия (0+8) (+54,8)
3. Италия (0+9) (+1.26,5)
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5. Украина (2+14) (+2.00,5)
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