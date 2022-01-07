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Валя Семеренко – в топ-15 спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Биатлон
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Неожиданный взлет олимпийской чемпионки

Валя Семеренко – в топ-15 спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Пять украинских биатлонисток выступили в спринте на пятом этапе Кубка мира в Германии.

Лучшей в команде стала Валентина Семеренко, которая с идеальной стрельбой финишировала 13-й и впервые с марта 2020 года попала в топ-15 личной гонки Кубка мира.

Юлия Джима выдала 8-й ход на лыжне, проиграв лишь 5 секунд победительнице спринта Марте Олсбю-Ройселанд, однако три промаха на стрельбище отбросили киевлянку на 21-е место.

У Дарьи Блашко, напротив, не возникло проблем на стрельбище, но ногами натурализованная украинка проиграла слишком много. В итоговом протоколе спринта Блашко заняла 31-е место.

Екатерина Бех и Ольга Абрамова в гонку преследования не отобрались.

Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Результаты спринта:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (Беларусь, 2+0) +7,1

2. Жюлья Симон (Франция, 0+1) +7,1

...

13. Валя Семеренко (Украина, 0+0) +46,5

21. Юлия Джима (Украина, 2+1) +1:13,6

31. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:23,0

85. Екатерина Бех (Украина, 1+3) +3:33,7

87. Ольга Абрамова (Украина, 1+3) +3:41,8

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В статье: Валентина Семеренко Юлия Джима Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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