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Блашко прокомментировала бронзу Обергофа

Биатлон
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Украинка довольна

Блашко прокомментировала бронзу Обергофа

фото - twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете немецкого Обергофа. Ее слова цитирует Суспільне:

"Борьба сегодня была тяжелой, особенно на последнем огневом рубеже. Я начала стрелять в затишье, но на промахе поднялся ветер и закрывать оставшуюся мишень пришлось во время порыва. На последнем круге тоже было непросто – я не знала, как далеко от меня преследователи. Очень рада, что смогла удержать третье место до финиша" – сказала она.

Напомним, что завтра, 9 января, двумя гонками преследования завершится 5 этап Кубка мира.

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В статье: Дарья Блашко
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