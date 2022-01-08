Блашко прокомментировала бронзу Обергофа

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала бронзовую награду в одиночной смешанной эстафете немецкого Обергофа. Ее слова цитирует Суспільне:

"Борьба сегодня была тяжелой, особенно на последнем огневом рубеже. Я начала стрелять в затишье, но на промахе поднялся ветер и закрывать оставшуюся мишень пришлось во время порыва. На последнем круге тоже было непросто – я не знала, как далеко от меня преследователи. Очень рада, что смогла удержать третье место до финиша" – сказала она.

Напомним, что завтра, 9 января, двумя гонками преследования завершится 5 этап Кубка мира.