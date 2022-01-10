Первая медаль Украины, прогресс Цымбала и Семеренко и другие события этапа Кубка мира в Оберхофе

Тюрингия встретила лучших стреляющих лыжников мира пустыми из-за коронавируса трибунами и традиционной переменчивой погодой с дождем, снегопадами и прочими неприятными сюрпризами.

Программа пятого этапа Кубка мира состояла из спринтов, гонок преследования и двух эстафет – смешанной и одиночной.

Тищенко и Блашко открыли счет медалям Украины в олимпийском сезоне

Артем Тищенко в дуэте с Дарьей Блашко в Оберхофе еще раз подтвердил статус главного эксперта сборной Украины по сингл-микстам, взяв третью медаль в карьере с тремя разными напарницами.

Медалі ????????України в одиночних змішаних естафетах (????Кубок світу). У всіх гонках взяв участь ????????Артем Тищенко????



????Кубок світу

2015 рік. ????????Нове-Мєсто ????

2018 рік. ????????Поклюка ????

2022 рік. ????????Обергоф ???? pic.twitter.com/EPCq12oJxN — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 8, 2022

Тищенко и Блашко в субботу приятно удивили функциональной готовностью и провели очень зрелую гонку в тактическом плане. Украинцы стабильно отработали динамичный сингл-микст и принесли команде премьерную награду в олимпийском сезоне.

Избежать многочисленных осечек на стрельбище из-за плохой погоды не удалось, зато Артем и Дарья ногами поддерживали темп претендентов на медаль, а в самый ответственный момент минимизировали потери на огневых рубежах и абсолютно заслуженно пересекли финишную черту третьими, выжав максимум из неудачного дня мощных дуэтов из Франции и Норвегии, которые суммарно заехали на девять кругов штрафа.

Цымбал провел лучший этап в карьере

В контексте сборной Украины главной неожиданностью этапа стал прорыв Богдана Цымбала – тот в сезоне 2021-2022 ни разу не финишировал даже в топ-50, но в Оберхофе дважды заехал в топ-25 и остановился в шаге от обновления личного рекорда на уровне Кубка мира.

В спринте Цымбал стал 19-м с одним промахом на стойке и пробежал гонку в одни ноги с Дмитрием Пидручным. Единственным проблемным моментом стала низкая скорострельность – 88-е место с 25-секундным проигрышем относительно все того же Пидручного.

Пасьют в Оберхофе стал для Цымбала лишь третьем в карьере на этом уровне – и этот экзамен биатлонист из Сум сдал на твердые четыре балла. Да, 12,5 километра на лыжне Богдан пробежал лишь с 46-м графиком, зато разделил звание лучшего стрелка преследования, закрыв на стрельбище 19 из 20 мишеней, благодаря чему снова стал лучшим среди украинцев с 23-м результатом.

Перформанс Богдана Цымбала по ходу прошлого уик-энда закрепил за ним статус четвертого номера сборной Украины. После медальной гонки Артема Тищенко в сингл-миксте это еще раз подчеркнул главный тренер мужской сборной Юрай Санитра. Дебют на Олимпиаде не за горами.

Валя Семеренко вернулась в Кубок мира и пробежала лучшую гонку за два года

Одна из самых титулованных биатлонисток в истории Украины плодотворно провела новогоднюю паузу и громко обозначила в Оберхофе свою нацеленность на попадание в состав на Олимпиаду.

В спринте Валентина Семеренко с безупречной стрелковой работой пробежала лучшую гонку с марта 2020 года (13-е место) и добилась невероятного прогресса на фоне своих провалов в спринтах на старте сезона в Эстерсунде, когда олимпийская чемпионка в гонках на 7,5 километра занимала 60-е и 98-е места.

Продолжение этапа прогнозируемо получилось не таким ярким – уже немолодая Семеренко на лыжне проиграла почти полторы минуты на третьем этапе смешанной эстафете, а в гонке преследования после оптимистичного начала настреляла на четыре круга штрафа на стойке и откатилась на 33-е место.

С нынешними скоростями Валентине Семеренко в случае попадания на Олимпиаду в Пекине резонней будет сделать ставку на индивидуальную гонку. Именно в этой дисциплине украинка рекордные в карьере пять раз финишировала в топ-10 малого зачета Кубка мира.

А что происходит в борьбе за Большой хрустальный глобус?

У мужчин все выглядит так, будто Кубок мира впервые с 2011 года выиграет не Мартен Фуркад или Йоханнес Бё. Действующий король биатлона после двух невыразительных гонок в Оберхофе (28-е место в спринте и 21-е в преследовании) отстал от промежуточного лидера уже на 118 баллов, а с учетом пропуска этапа в Рупольдинге это отставание, вероятней всего, превысит 200 очков.

Тем временем, лидерство в погоне за Большим хрустальным глобус снова захватил Кантен Фийон Майе – француз в третий раз подряд выиграл гонку преследования и потеснил партнера по команде Эмильена Жаклена. Третьим держится Себастьян Самуэльссон, а вот группа норвежцев во главе с Бё-младшим отстает уже довольно прилично.

Марте Олсбю-Ройселанд дала симметричный ответ Эльвире Оберг после ее дубля на этапе в Анси – в Оберхофе норвежка в доминирующем стиле взяла в личных гонках максимальные 120 очков и увеличила свой отрыв от преследовательницы из Швеции до внушительных 88 баллов.

Доминирование Олсбю-Ройселанд в олимпийском сезоне не вызывает никаких вопросов – норвежка выиграла 5 из 11 личных гонок и ни разу не опускалась ниже 12-го места. Также 11-кратная чемпионка мира замыкает топ-3 в рейтинге лучших снайперов Кубка мира и входит в топ-6 быстрейших лыжниц. С такой огненной смесью у соперниц просто нет шансов конкурировать с Марте на длительной дистанции.