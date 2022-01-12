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Рекордсмены мирового биатлона по количеству медалей на Олимпийских играх. ВИДЕО

Биатлон
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Рекордсмены мирового биатлона по количеству медалей на Олимпийских играх. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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YouTube-канал Real biathlon представил подборку самых титулованных биатлонистов в истории на Олимпийских играх.

Абсолютным рекордсменом мирового биатлона является Уле-Эйнар Бьорндален – норвежец на Играх завоевал 13 наград (8-4-1) и только в масс-старте ни разу не становился олимпийским чемпионом.

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В статье: биатлон Олимпийские игры Уле-Эйнар Бьорндален
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