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Рекордсмены мирового биатлона по количеству медалей на Олимпийских играх. ВИДЕО
Актуальная информация перед Пекином-2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал Real biathlon представил подборку самых титулованных биатлонистов в истории на Олимпийских играх.
Абсолютным рекордсменом мирового биатлона является Уле-Эйнар Бьорндален – норвежец на Играх завоевал 13 наград (8-4-1) и только в масс-старте ни разу не становился олимпийским чемпионом.
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