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Определилась третья украинская биатлонистка, которая поедет на Олимпиаду 2022
Осталось два места
Фото - telegraf.com
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец перед стартом женского персьюта в рамках 6 этапа Кубка мира 2021/2022 рассказал, что Валентина Семеренко не примет участия в гонке, а будет непосредственно готовиться к старту Олимпийских игр, на которые она квалифицировалась во внутрикомандной борьбе.
Ранее Велепец сообщал, что на Олимпиаду точно поедут Елена Пидгрушная и Юлия Джима.
Еще два места в команде остаются вакантными.
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