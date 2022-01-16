Определилась третья украинская биатлонистка, которая поедет на Олимпиаду 2022

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец перед стартом женского персьюта в рамках 6 этапа Кубка мира 2021/2022 рассказал, что Валентина Семеренко не примет участия в гонке, а будет непосредственно готовиться к старту Олимпийских игр, на которые она квалифицировалась во внутрикомандной борьбе.

Ранее Велепец сообщал, что на Олимпиаду точно поедут Елена Пидгрушная и Юлия Джима.

Еще два места в команде остаются вакантными.