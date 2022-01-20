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Украинцы не попали в очковую зону в первой гонке этапа Кубка мира в Антхольце

Биатлон
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Полный провал

Украинцы не попали в очковую зону в первой гонке этапа Кубка мира в Антхольце

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Пять биатлонистов сборной Украины в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Италии синхронно набрали внушительное количество штрафных минут и не смогли попасть в топ-40.

Сенсационным победителем второй индивидуалки сезона стал россиянин Антон Бабиков, которому с идеальной стрельбой на последнем круге удалось не растерять 46-секундное преимущество над норвежцем Тарье Бё. Бронза досталась еще одному представителю России Саиду Каримулла Халили, а Йоханнес Бё замкнул топ-4.

Лидер Кубка мира Кантен Фийон Майе заработал пять минут штрафа на стрельбище и занял лишь 20-е место. Эмильен Жаклен стал 10-м, Себастьян Самуэльссон не стартовал.

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Антон Бабиков (Россия, 0+0+0+0) 49:46,8

2. Тарье Бё (Норвегия, 0+0+0+2) +9,7

3. Саид Каримулла Халили (Россия, 0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (Украина, 1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (Украина, 0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (Украина, 1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (Украина, 2+2+2+1) +9:59,7

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2021-2022
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