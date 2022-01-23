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Украинцы выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Текстовая трансляция гонки
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Антхольце – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 13:10 по киевскому времени.
Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
6-1. Богдан Цымбал
6-2. Дмитрий Пидручный
6-3. Антон Дудченко
6-4. Артем Прима
Текстовая трансляция гонки
13:30. Цымбал завершил первый этап на 7-м месте
Богдан показал практически одинаковый результат с сенсационным победителем индивидуальной гонки Антоном Бабиковым.
Топ-10 после первой передачи эстафеты:
13:27. Отсечка 7,2 км. Француз Клод сбежал от преследователей на 8 секунд. Цымбал идет 7-м (+28,5).
13:24. Вторая стрельба!
На стойке Цымбал также совершил один лишний выстрел и остался в первой группе.
Топ-3 после второй стрельбы:
1. Франция (0+1) 12:40.1
2. Швейцария (0+1) +0,1
3. Норвегия (0+2) +6,3
…
9. Украина (0+2) +17,1
13:21. Отсечка 4,7 км. Франция лидирует, Цымбал поднялся на 7-е место (+16,5).
13:18. Первая стрельба!
Цымбал отработал лежку с одним дополнительным патроном.
Топ-3 после первой стрельбы:
1. Россия (0+0) 6:16.8
2. Норвегия (0+0) +2,9
3. Франция (0+0) +3,4
…
10. Украина (0+1) +11,2
13:15. На отсечке 2,2 км Цымбал занимает 8-е место (+2,6).
13:13. Первые мгновения эстафеты:
Here we go! Last relay before the olympics ???? Make sure you have the app in reach so you won’t miss any shots today ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2022
Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #ANT22 pic.twitter.com/OgpRRPXx6L
13:10. Гонка стартовала!
12:50. Тренер сборной Украины Юрай Санитра сегодня решил поэкспериментировать с расстановкой – гонку начнет Богдан Цымбал, а Артем Прима вместо Антона Дудченко побежит последний этап. А вот Дмитрий Пидручный по-прежнему ответственен за второй отрезок эстафеты.
12:30. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция последней эстафеты перед Олимпиадой в Пекине – командная мужская гонка в Антхольце начнется в 13:10 по киевскому времени.
Could the day be any better? ????????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2022
Last day in @biathlonantholz and the ☀️ is back! And basically no wind at the moment. It will be a great biathlon day ????#biathlon #ANT22 pic.twitter.com/oReorUS6JL
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