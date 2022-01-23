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Украинцы выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Текстовая трансляция гонки

Биатлон
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(2 голосов)

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Украинцы выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Текстовая трансляция гонки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Антхольце – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 13:10 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

6-1. Богдан Цымбал

6-2. Дмитрий Пидручный

6-3. Антон Дудченко

6-4. Артем Прима

Полный старт-лист эстафеты

Текстовая трансляция гонки

13:30. Цымбал завершил первый этап на 7-м месте

Богдан показал практически одинаковый результат с сенсационным победителем индивидуальной гонки Антоном Бабиковым.

Топ-10 после первой передачи эстафеты:

Украинцы выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Текстовая трансляция гонки - изображение 1

13:27. Отсечка 7,2 км. Француз Клод сбежал от преследователей на 8 секунд. Цымбал идет 7-м (+28,5).

13:24. Вторая стрельба!

На стойке Цымбал также совершил один лишний выстрел и остался в первой группе.

Топ-3 после второй стрельбы:

1. Франция (0+1) 12:40.1

2. Швейцария (0+1) +0,1

3. Норвегия (0+2) +6,3

9. Украина (0+2) +17,1

13:21. Отсечка 4,7 км. Франция лидирует, Цымбал поднялся на 7-е место (+16,5).

13:18. Первая стрельба!

Цымбал отработал лежку с одним дополнительным патроном.

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Россия (0+0) 6:16.8

2. Норвегия (0+0) +2,9

3. Франция (0+0) +3,4

10. Украина (0+1) +11,2

13:15. На отсечке 2,2 км Цымбал занимает 8-е место (+2,6).

13:13. Первые мгновения эстафеты:

13:10. Гонка стартовала!

12:50. Тренер сборной Украины Юрай Санитра сегодня решил поэкспериментировать с расстановкой – гонку начнет Богдан Цымбал, а Артем Прима вместо Антона Дудченко побежит последний этап. А вот Дмитрий Пидручный по-прежнему ответственен за второй отрезок эстафеты.

12:30. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция последней эстафеты перед Олимпиадой в Пекине – командная мужская гонка в Антхольце начнется в 13:10 по киевскому времени.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
23.01.2022 в 12:58
И эти вряд-ли удивят...
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