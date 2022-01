Джима провалилась в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце. Биатлонистки пробегут 12,5 километра с четырьмя стрельбами, а гонка начнется в 16:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями масс-старта в Италии вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток

24. Юлия Джима

Полный старт-лист масс-старта

16:55. Друзья, настало время прощаться. Любите биатлон, до новых встреч!

16:54. Джима заняла 28-е место

Без стрельбы и лыжного хода рассчитывать на большее было бы наивно.

А топ-10 масс-старта в Антхольце выглядит так:

16:51. Доротея Вирер – чемпионка масс-старта в Антхольце!

У двукратной победительницы Кубка мира 13-я победа в карьере и третья в масс-стартах!

Динара Алимбекова взяла серебро, а Анаис Шевалье-Буше замкнула топ-3, хотя на последний круг убегала первой.

16:50. Вирер вышла в лидеры, но ее отчаянно пытается добрать Алимбекова!

16:48. Джима заработала два круга штрафа на последней стрельбе и опустилась на 28-е место.

16:46. Решающая стрельба!

Экхофф теряет даже подиум! А первой со стрельбища убежала Шевалье-Буше. Вирер вторая! Алимбекова в тройке!

Топ-10 после четвертой стрельбы:

16:41. Отсечка 8,3 км. Экхофф возглавляет гонку, Джима идет 25-й.

16:39. Третья стрельба!

Джима на стойке сделала еще один промах – украинка идет 25-й.

Топ-10 после третьей стрельбы:

16:35. На отсечке 7,2 км впереди Тандервольд и Экхофф. Джима опустилась на 27-е место.

16:31. Вторая стрельба!

На второй лежке Джима промахнулась последним выстрелом и опустилась на 26-е место (+1:11.7).

Топ-10 после второй стрельбы:

16:27. Отсечка 4,7 км. Резцова возглавляет пелотон, Джима – 25-я (+41,5).

16:24. Первая стрельба!

Джима на лежке не закрыла одну мишень – Юлия идет 23-й (+31,8).

Топ-10 после первой стрельбы:

16:20. Отсечка 2,2 км. В лидерах Симон, Джима – 22-я (+9,1).

16:15. Гонка стартовала!

16:00. Лидеры Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд и Эльвира Эберг сегодня на стартуют.

Это шанс для Жюльи Симон, Кристины Резцовой, Доротеи Вирер и других биатлонисток перехватить красную майку в масс-стартах.

