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Украинка Журавок – в топ-10 спринта на чемпионате Европы

Биатлон
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Снова без медали

Украинка Журавок – в топ-10 спринта на чемпионате Европы

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Лучшей в сборной Украины стала Юлия Журавок, которая с идеальной стрельбой заняла седьмое место. После стойки Журавок уступала промежуточному третьему месту всего 0,5 секунды, но ногами выдала слабый последний круг.

Вита Семеренко и Ольга Абрамова после лежки претендовали на борьбу за высокие места, однако промахи на втором огневом рубеже отбросили их далеко вниз.

Чемпионат Европы. Женщины. Результаты спринта:

1. Рагнильд Фемштейневик (Норвегия, 0+0) 21:52,7

2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+0) +3,7

3. Янина Хеттих (Германия, 0+1) +25,9

...

7. Юлия Журавок (Украина, 0+0) +39,8

28. Ольга Абрамова (Украина, 0+1) +1:32,7

40. Анастасия Меркушина (Украина, 1+2) +2:01,4

51. Вита Семеренко (Украина, 0+3) +2:22,7

78. Валерия Дмитренко (Украина, 2+2) +3:38,9

Гонки преследования на чемпионате Европы в Арбере пройдут в субботу, 29 января.

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В статье: биатлон чемпионат Европы по биатлону
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