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Украинка Журавок – в топ-10 спринта на чемпионате Европы
Снова без медали
фото - biathlon.com.ua
Лучшей в сборной Украины стала Юлия Журавок, которая с идеальной стрельбой заняла седьмое место. После стойки Журавок уступала промежуточному третьему месту всего 0,5 секунды, но ногами выдала слабый последний круг.
Вита Семеренко и Ольга Абрамова после лежки претендовали на борьбу за высокие места, однако промахи на втором огневом рубеже отбросили их далеко вниз.
1. Рагнильд Фемштейневик (Норвегия, 0+0) 21:52,7
2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+0) +3,7
3. Янина Хеттих (Германия, 0+1) +25,9
...
7. Юлия Журавок (Украина, 0+0) +39,8
28. Ольга Абрамова (Украина, 0+1) +1:32,7
40. Анастасия Меркушина (Украина, 1+2) +2:01,4
51. Вита Семеренко (Украина, 0+3) +2:22,7
78. Валерия Дмитренко (Украина, 2+2) +3:38,9
Гонки преследования на чемпионате Европы в Арбере пройдут в субботу, 29 января.
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