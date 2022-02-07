Джима в топ-10 индивидуальной гонки на Олимпиаде. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию второй гонки биатлонной программы на Олимпиаде в Пекине – женская индивидуальная гонка с четырьмя стрельбами начнется в 11:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Вашему вниманию стартовые номера украинок:

21. Ирина Петренко

32. Юлия Джима

62. Валентина Семеренко

12:21. Результаты гонки: 1 - Херрман, 2 - Шевалье-Буше, 3 - Олсбю-Ройселанн, 10 - Джима, 11- Петренко.

12:14. К сожалению, Ирина Петренко сегодня скорее всего не сможет финишировать в топ-10. Резцова сейчас опережает украинку.

12:06. Ситуация на финише: 1 - Херрман, 2 - Шевалье-Буше, 3 - Ройселанн, 9 - Джима, 10 - Петренко

12:03. Валентина Семеренко сошла с дистанции.

12:00. Результатов Валентины Семеренко после третьей стрельбы нету. Неужели Валентина сошла?

11:59. Юлия Джима финишировала на 8 месте (+1,21)

11:56. Петренко финишировала на 7 месте (+1,29)

11:51. У Джимы снова один промах. Увы, у нас сегодня без медалей. Юлия выходит на 9 месте (+1,11).

11:48. У Семеренко один промах на стойке (+1,41).

11:47. Браво, Петренко! У Ирины сегодня без промахов. Ирина вышла на 7 месте.

11:45. После четвёртой стрельбы: 1- Херрман, 2 - Шевалье (+4), 3 - Ройселанн (+15)

11:42. Джима закрывает все мишени на третьей стрельбе и выходит на 7 месте (+1,03).

11:41. Сменился лидер после третьей стрельбы. Сейчас лидирует Алимбекова.

11:39. Семеренко на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 18 месте (+25).

11:38. Отсечка 1,9 км. Семеренко проигрывает 26 секунд. Петренко на третьей стрельбе также закрыла все мишени. Ирина вышла на 8 месте (+1,18)

11:35. После третьей стрельбы: 1 - Шевалье, 2 - Давидова (+10), 3 - Ройселанн.

11:33. У Джимы на стойке один промах. Наша спорстменка вышла на 11 месте (+1,01).

11:30. Стартовала Валентина Семеренко.

11:29. Петренко на стойке тоже закрывает все мишени и выходит на 6 месте (+52).

11:27. После второй стрельбы! 1 - Херрман, 2 - Шевалье (+6), 3 - Давидова (+11).

11:24. Джима закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на третьем месте (+13).

11:22. У нас сменился лидер после перво стрельбы. Сейчас лидирует Эльвира Эберг. Херрман тем временем стойку прошла тоже без промахов.

11:21. После первой стрельбы! 1 - Экхофф, 2 - Херманн (+9), 3 - Шевалье (+11), 13 - Петренко (+32)

11:19. Петренко закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на 11 месте (+32). Джима на разгоне проигрывает 6 секунд.

11:17. Отсечка 1,9 км. Петренко уже проигрывает 20 секунд.

11:15. Стартовала Юлия Джима.

11:14. Петренко на разгоне проигрывает 14 секунд.

11:13. Ситуация после первой стрельбы! 1 - Херрман, 2 - Вирер (+3), 3 - Фиалкова (+23)

11:10. Стартовала Ирина Петренко. Желаем удачи украинке.

11:09. Олсбю-Ройселанн на первой стрельбе одну мишень не закрыла (промах на 12 часов).

11:07. На разгоне лучший результат в Олсбю-Ройселанн. Вирер проигрывает 9 секунд.

11:05. К сожалению, у нас сегодня не могут стартовать Елена Билосюк и Дарья Блашко, которые сдали позитивные тесты на коронавирус.

11:02. Стартовала Доротея Вирер, которая сегодня будет бороться за высокие места.

11:00. Гонка стартовала! Первой на дистанцию отправилась главная фаворитка - Марте Олсбю-Ройселанн.

10:45. Погода в Пекине удивляет. Чуть ли не штиль, не так холодно. Надеемся, что лотереи сегодня на стрельбе не будет.

10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женской индивидуальной гонки в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!