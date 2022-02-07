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Джима в топ-10 индивидуальной гонки на Олимпиаде. Как это было
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Фото - НОК
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию второй гонки биатлонной программы на Олимпиаде в Пекине – женская индивидуальная гонка с четырьмя стрельбами начнется в 11:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Вашему вниманию стартовые номера украинок:
21. Ирина Петренко
32. Юлия Джима
62. Валентина Семеренко
12:21. Результаты гонки: 1 - Херрман, 2 - Шевалье-Буше, 3 - Олсбю-Ройселанн, 10 - Джима, 11- Петренко.
12:14. К сожалению, Ирина Петренко сегодня скорее всего не сможет финишировать в топ-10. Резцова сейчас опережает украинку.
12:06. Ситуация на финише: 1 - Херрман, 2 - Шевалье-Буше, 3 - Ройселанн, 9 - Джима, 10 - Петренко
12:03. Валентина Семеренко сошла с дистанции.
12:00. Результатов Валентины Семеренко после третьей стрельбы нету. Неужели Валентина сошла?
11:59. Юлия Джима финишировала на 8 месте (+1,21)
11:56. Петренко финишировала на 7 месте (+1,29)
11:51. У Джимы снова один промах. Увы, у нас сегодня без медалей. Юлия выходит на 9 месте (+1,11).
11:48. У Семеренко один промах на стойке (+1,41).
11:47. Браво, Петренко! У Ирины сегодня без промахов. Ирина вышла на 7 месте.
11:45. После четвёртой стрельбы: 1- Херрман, 2 - Шевалье (+4), 3 - Ройселанн (+15)
11:42. Джима закрывает все мишени на третьей стрельбе и выходит на 7 месте (+1,03).
11:41. Сменился лидер после третьей стрельбы. Сейчас лидирует Алимбекова.
11:39. Семеренко на первой стрельбе закрыла все мишени и вышла на 18 месте (+25).
11:38. Отсечка 1,9 км. Семеренко проигрывает 26 секунд. Петренко на третьей стрельбе также закрыла все мишени. Ирина вышла на 8 месте (+1,18)
11:35. После третьей стрельбы: 1 - Шевалье, 2 - Давидова (+10), 3 - Ройселанн.
11:33. У Джимы на стойке один промах. Наша спорстменка вышла на 11 месте (+1,01).
11:30. Стартовала Валентина Семеренко.
11:29. Петренко на стойке тоже закрывает все мишени и выходит на 6 месте (+52).
11:27. После второй стрельбы! 1 - Херрман, 2 - Шевалье (+6), 3 - Давидова (+11).
11:24. Джима закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на третьем месте (+13).
11:22. У нас сменился лидер после перво стрельбы. Сейчас лидирует Эльвира Эберг. Херрман тем временем стойку прошла тоже без промахов.
11:21. После первой стрельбы! 1 - Экхофф, 2 - Херманн (+9), 3 - Шевалье (+11), 13 - Петренко (+32)
11:19. Петренко закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит на 11 месте (+32). Джима на разгоне проигрывает 6 секунд.
11:17. Отсечка 1,9 км. Петренко уже проигрывает 20 секунд.
11:15. Стартовала Юлия Джима.
11:14. Петренко на разгоне проигрывает 14 секунд.
11:13. Ситуация после первой стрельбы! 1 - Херрман, 2 - Вирер (+3), 3 - Фиалкова (+23)
11:10. Стартовала Ирина Петренко. Желаем удачи украинке.
11:09. Олсбю-Ройселанн на первой стрельбе одну мишень не закрыла (промах на 12 часов).
11:07. На разгоне лучший результат в Олсбю-Ройселанн. Вирер проигрывает 9 секунд.
11:05. К сожалению, у нас сегодня не могут стартовать Елена Билосюк и Дарья Блашко, которые сдали позитивные тесты на коронавирус.
11:02. Стартовала Доротея Вирер, которая сегодня будет бороться за высокие места.
11:00. Гонка стартовала! Первой на дистанцию отправилась главная фаворитка - Марте Олсбю-Ройселанн.
10:45. Погода в Пекине удивляет. Чуть ли не штиль, не так холодно. Надеемся, что лотереи сегодня на стрельбе не будет.
10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женской индивидуальной гонки в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!
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