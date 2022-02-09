Валентина Семеренко: Даю шанс молодым проявить себя на Олимпиаде

Валентина Семеренко на пятых Олимпийских играх в карьере заработала три штрафных круга на первом этапе смешанной эстафете, а в индивидуальной гонке сошла с дистанции из-за плохого самочувствия и досрочно завершила выступления в Китае.

На Facebook-странице Федерации биатлона Украины Семеренко высказалась о своем выступлении на Играх-2022.

«Напишу коротко.

Все знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон. Все это способствует укреплению организма. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте.

Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это чрезвычайный прилив энергии, наполняющей каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.

Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы.

Но мой организм дал сбой, что вынудило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все так этого хотели!

Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание спортсмена сквозь всю жизнь.

Спорт – основа жизни, ведь так говорят: «Движение – это жизнь!»

Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы», – написала Семеренко.