Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в спринте

Представлен старт-лист мужской спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.

Украину в гонке представят четыре биатлониста во главе с Дмитрием Пидручным, который на Олимпиаде-2018 успел обновить личный рекорд после 18-го места в индивидуальной гонке.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

15. Дмитрий Пидручный

60. Артем Прима

70. Антон Дудченко

81. Богдан Цымбал

Полный старт-лист спринта

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане лучшим среди украинцев в спринте стал Дмитрий Пидручный, занявший 21-е место с идеальной стрельбой.

Золото в той гонке взял Арнд Пайффер, который уже завершил карьеру в биатлоне.