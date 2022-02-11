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Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в спринте

Биатлон
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Верим в успех

Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в спринте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представлен старт-лист мужской спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.

Украину в гонке представят четыре биатлониста во главе с Дмитрием Пидручным, который на Олимпиаде-2018 успел обновить личный рекорд после 18-го места в индивидуальной гонке.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

15. Дмитрий Пидручный

60. Артем Прима

70. Антон Дудченко

81. Богдан Цымбал

Полный старт-лист спринта

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане лучшим среди украинцев в спринте стал Дмитрий Пидручный, занявший 21-е место с идеальной стрельбой.

Золото в той гонке взял Арнд Пайффер, который уже завершил карьеру в биатлоне.

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Дмитрий Пидручный
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