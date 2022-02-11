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Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в спринте
Верим в успех
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представлен старт-лист мужской спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине.
Украину в гонке представят четыре биатлониста во главе с Дмитрием Пидручным, который на Олимпиаде-2018 успел обновить личный рекорд после 18-го места в индивидуальной гонке.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
15. Дмитрий Пидручный
60. Артем Прима
70. Антон Дудченко
81. Богдан Цымбал
Четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане лучшим среди украинцев в спринте стал Дмитрий Пидручный, занявший 21-е место с идеальной стрельбой.
Золото в той гонке взял Арнд Пайффер, который уже завершил карьеру в биатлоне.
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