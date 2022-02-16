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Украина с провалом Джимы заняла седьмое место в эстафете на Олимпиаде-2022
Могли побороться за топ-5
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирина Петренко на первом этапе стала одной из шести биатлонисток, которой на стрельбище удалось отработать оба рубежа без дополнительных патронов. На последнем круге Петренко проиграла почти 15 секунд и передала эстафету на 10-й позиции с 22-секундным отставанием от Германии, Швеции и Италии.
На втором этапе Юлия Джима ушла на круг штрафа на лежке, а на стойке взяла три дополнительных патрона. Украина откатилась на 12-е место с двухминутным отставанием от сборной ОКР, которая захватила лидерство на экваторе командной гонки.
Анастасия Меркушина на третьем отрезке выдала на стрельбище 10 из 10 и подняла команду на восьмую позицию, причем отставание от промежуточного лидера сократилось на 16 секунд.
Елена Билосюк в первой гонке на Олимпиаде-2022 на стрельбище не взяла ни одного дополнительного патрона, после чего на последних метрах дистанции мощным рывком эффектно разобралась с чешкой Луцией Харватовой.
Золото в эстафете выиграла сборная Швеции во главе с сестрами Эберг. Команда ОКР, несмотря на круг штрафа, неожиданно взяла серебро, а Германия усилиями Дениз Херрманн удержалась в топ-3. Норвегия с Марте Олсбю-Ройселанд из-за провала Тириль Экхофф стала лишь четвертой.
1. Швеция (0+6) 1:11:03,9
2. ОКР (1+7) +12,0
3. Германия (0+6) +37,4
4. Норвегия (2+8) +50,7
5. Италия (0+5) +1:33,1
6. Франция (2+10) +2:13,0
7. Украина (1+6) +3:00,2
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