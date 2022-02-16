Украина с провалом Джимы заняла седьмое место в эстафете на Олимпиаде-2022

Ирина Петренко на первом этапе стала одной из шести биатлонисток, которой на стрельбище удалось отработать оба рубежа без дополнительных патронов. На последнем круге Петренко проиграла почти 15 секунд и передала эстафету на 10-й позиции с 22-секундным отставанием от Германии, Швеции и Италии.

На втором этапе Юлия Джима ушла на круг штрафа на лежке, а на стойке взяла три дополнительных патрона. Украина откатилась на 12-е место с двухминутным отставанием от сборной ОКР, которая захватила лидерство на экваторе командной гонки.

Анастасия Меркушина на третьем отрезке выдала на стрельбище 10 из 10 и подняла команду на восьмую позицию, причем отставание от промежуточного лидера сократилось на 16 секунд.

Елена Билосюк в первой гонке на Олимпиаде-2022 на стрельбище не взяла ни одного дополнительного патрона, после чего на последних метрах дистанции мощным рывком эффектно разобралась с чешкой Луцией Харватовой.

Золото в эстафете выиграла сборная Швеции во главе с сестрами Эберг. Команда ОКР, несмотря на круг штрафа, неожиданно взяла серебро, а Германия усилиями Дениз Херрманн удержалась в топ-3. Норвегия с Марте Олсбю-Ройселанд из-за провала Тириль Экхофф стала лишь четвертой.

Олимпиада-2022. Биатлон. Женщины. Результаты эстафеты:

1. Швеция (0+6) 1:11:03,9

2. ОКР (1+7) +12,0

3. Германия (0+6) +37,4

4. Норвегия (2+8) +50,7

5. Италия (0+5) +1:33,1

6. Франция (2+10) +2:13,0

7. Украина (1+6) +3:00,2