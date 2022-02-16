  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина с провалом Джимы заняла седьмое место в эстафете на Олимпиаде-2022
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина с провалом Джимы заняла седьмое место в эстафете на Олимпиаде-2022

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Могли побороться за топ-5

Украина с провалом Джимы заняла седьмое место в эстафете на Олимпиаде-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ирина Петренко на первом этапе стала одной из шести биатлонисток, которой на стрельбище удалось отработать оба рубежа без дополнительных патронов. На последнем круге Петренко проиграла почти 15 секунд и передала эстафету на 10-й позиции с 22-секундным отставанием от Германии, Швеции и Италии.

На втором этапе Юлия Джима ушла на круг штрафа на лежке, а на стойке взяла три дополнительных патрона. Украина откатилась на 12-е место с двухминутным отставанием от сборной ОКР, которая захватила лидерство на экваторе командной гонки.

Анастасия Меркушина на третьем отрезке выдала на стрельбище 10 из 10 и подняла команду на восьмую позицию, причем отставание от промежуточного лидера сократилось на 16 секунд.

Елена Билосюк в первой гонке на Олимпиаде-2022 на стрельбище не взяла ни одного дополнительного патрона, после чего на последних метрах дистанции мощным рывком эффектно разобралась с чешкой Луцией Харватовой.

Золото в эстафете выиграла сборная Швеции во главе с сестрами Эберг. Команда ОКР, несмотря на круг штрафа, неожиданно взяла серебро, а Германия усилиями Дениз Херрманн удержалась в топ-3. Норвегия с Марте Олсбю-Ройселанд из-за провала Тириль Экхофф стала лишь четвертой.

Олимпиада-2022. Биатлон. Женщины. Результаты эстафеты:

1. Швеция (0+6) 1:11:03,9

2. ОКР (1+7) +12,0

3. Германия (0+6) +37,4

4. Норвегия (2+8) +50,7

5. Италия (0+5) +1:33,1

6. Франция (2+10) +2:13,0

7. Украина (1+6) +3:00,2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 Анастасия Меркушина биатлон Елена Пидгрушна Юлия Джима Ирина Петренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...