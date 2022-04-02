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Пидручный Мартену Фуркаду: Ты никогда публично не заявлял, что осуждаешь войну России против Украины
На этом диалог закончен
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Пидручный ответил на комментарий Мартена Фуркада, написавшего, что «понимает гнев и грусть», но не принимает оскорблений. Вот что написал Мартен Фуркад в ответ на пост Пидручного:
"Я понимаю ваши гнев и грусть, но это не позволяет вам оскорблять кого-либо потому, что вы не согласны с тем, что сказал его брат! Если вы забыли, моё имя Мартен, и я в последнее время интервью не давал!"
Ответ Дмитрия Пидручного:
"Во-первых, в первые дни после отстранения российских спортсменов от соревнований ты запостил в сторис "Мое сердце с моими русскими друзьями".
Во-вторых, ты никогда ничего не говорил публично о украинских спортсменах, которые не могут принимать участие в соревнованиях из-за российского вторжения.
В-третьих, ты никогда публично не заявлял, что осуждаешь войну России против Украины.
Думаю, наш диалог на этом закончен".
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