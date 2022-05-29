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Мужская сборная Украины начала первый учебно-тренировочный сбор

Биатлон
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Пожелаем им удачи

Мужская сборная Украины начала первый учебно-тренировочный сбор

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону начала первый учебно-тренировочный сбор под руководством главного тренера Юрия Санитры.

Состав украинской команды: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко.

Место проведения: Яворов, Львовская область

Капитан команды Дмитрий Пидручный пока не сможет присутствовать на сборах, поскольку проходит службу в Национальной гвардии Украины.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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