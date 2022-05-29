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Мужская сборная Украины начала первый учебно-тренировочный сбор
Пожелаем им удачи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по биатлону начала первый учебно-тренировочный сбор под руководством главного тренера Юрия Санитры.
Состав украинской команды: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко.
Место проведения: Яворов, Львовская область
Капитан команды Дмитрий Пидручный пока не сможет присутствовать на сборах, поскольку проходит службу в Национальной гвардии Украины.
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