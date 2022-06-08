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Сингл-микст могут добавить в программу Олимпийских игр-2026

Биатлон
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Ждем официального решения

Сингл-микст могут добавить в программу Олимпийских игр-2026

IBU

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) хочет включить сингл-микст в программу Олимпийских игр 2026 года.

"IBU попросил включить в олимпийскую программу сингл-микст", - сообщили в международной федерации.

В настоящее время в биатлоне на Олимпиаде имеется 11 комплектов наград в шести дисциплинах: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета.

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В статье: IBU
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Источник:
insidethegames.biz

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