Брынзак: Мне угрожали во время выборов президента Федерации

Экс-глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что во время избирательной компании на должность нового руководителя организации в его адрес поступали угрозы. Его слова цитирует tribuna.ua:

– Это со стороны какого-то кандидата были угрозы?

– Со стороны конечно какого-то кандидата. Простите, не буду отвечать дальше.

– Как прошли выборы?

– Хотел, чтобы была конкуренция. Чтобы не был один Дима кандидатом, как я был на предыдущем, когда никто больше не выдвинулся.

Предложил баллотироваться Ивану Ивановичу (Крульку – прим. tribuna.com), потому что знаю, как он любит биатлон. Ибо главное, чтобы это было не просто по должности. Также я хотел сохранить Пидручного как спортсмена в Олимпиаду, чтобы у нас команда не рассыпалась.

И также думал, чтобы он стал вице-президентом, немного научился и подтянул свой уровень управленца. Ему было предложено это, он отказался.

Дальше на меня до последних дней была атака. Я молчал и шел на конференцию. Подавляющее большинство проголосовало за Крулька, в зале и открыто – все видели, кто поднимает руку.

На мой взгляд, оценку даст время. Через четыре года мы встретимся и украинское биатлонное сообщество сможет оценить, кто был прав. Или Крулько свое слово сдержит и федерация пойдет вперед.

А Диме желаю продолжить карьеру. После выборов пожали руки, надеюсь, он все понял.

Я ему сегодня сказал, что готов стать его личным спонсором, чтобы в Италию 2026 мог показывать хорошие результаты, - сказал Брынзак.

Напомним, что на выборах главы Федерации 14 ноября победил ставленник Брынзака, народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько.