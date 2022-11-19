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Брынзак: Мне угрожали во время выборов президента Федерации
Снайпером был, видимо, Пидручный
Фото: Биатлон Украины
Экс-глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что во время избирательной компании на должность нового руководителя организации в его адрес поступали угрозы. Его слова цитирует tribuna.ua:
– Это со стороны какого-то кандидата были угрозы?
– Со стороны конечно какого-то кандидата. Простите, не буду отвечать дальше.
– Как прошли выборы?
– Хотел, чтобы была конкуренция. Чтобы не был один Дима кандидатом, как я был на предыдущем, когда никто больше не выдвинулся.
Предложил баллотироваться Ивану Ивановичу (Крульку – прим. tribuna.com), потому что знаю, как он любит биатлон. Ибо главное, чтобы это было не просто по должности. Также я хотел сохранить Пидручного как спортсмена в Олимпиаду, чтобы у нас команда не рассыпалась.
И также думал, чтобы он стал вице-президентом, немного научился и подтянул свой уровень управленца. Ему было предложено это, он отказался.
Дальше на меня до последних дней была атака. Я молчал и шел на конференцию. Подавляющее большинство проголосовало за Крулька, в зале и открыто – все видели, кто поднимает руку.
На мой взгляд, оценку даст время. Через четыре года мы встретимся и украинское биатлонное сообщество сможет оценить, кто был прав. Или Крулько свое слово сдержит и федерация пойдет вперед.
А Диме желаю продолжить карьеру. После выборов пожали руки, надеюсь, он все понял.
Я ему сегодня сказал, что готов стать его личным спонсором, чтобы в Италию 2026 мог показывать хорошие результаты, - сказал Брынзак.
Напомним, что на выборах главы Федерации 14 ноября победил ставленник Брынзака, народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько.
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