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Контиолахти 2022/2023. Симон побеждает в гонке преследования, Кривонос – 49-я
Мы уже в ТОП 50, прогресс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону в финском Контиолахти состоялась женская гонка преследования.
Победу в забеге на 10 км. завоевала французская спортсменка Жулия Симон, серебро представительницы Италии Доротеи Вирер, а ТОП 3 замкнула шведка Эльвира Эберг.
Что касается украинок, лучшей среди наших стала Анна Кривонос, которая стартовала под номером 54, а финишировала на 49 месте.
Контиолахти 2022/2023. Гонка преследования
Первый этап
Женщины
1. Жулия Симон (0+0+0+0)
2. Доротея Вирер (0+0+0+0) (+11,9)
3. Эльвира Эберг (0+1+0+0) (+21,7)
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49. Анна Кривонос (0+0+1+2) (+5.04,2)
59. Дарья Блашко (1+0+3+1) (+6.34,9)
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