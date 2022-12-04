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Контиолахти 2022/2023. Симон побеждает в гонке преследования, Кривонос – 49-я

Биатлон
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Контиолахти 2022/2023. Симон побеждает в гонке преследования, Кривонос – 49-я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону в финском Контиолахти состоялась женская гонка преследования.

Победу в забеге на 10 км. завоевала французская спортсменка Жулия Симон, серебро представительницы Италии Доротеи Вирер, а ТОП 3 замкнула шведка Эльвира Эберг.

Что касается украинок, лучшей среди наших стала Анна Кривонос, которая стартовала под номером 54, а финишировала на 49 месте.

Контиолахти 2022/2023. Гонка преследования

Первый этап

Женщины

1. Жулия Симон (0+0+0+0)

2. Доротея Вирер (0+0+0+0) (+11,9)

3. Эльвира Эберг (0+1+0+0) (+21,7)

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49. Анна Кривонос (0+0+1+2) (+5.04,2)

59. Дарья Блашко (1+0+3+1) (+6.34,9)

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В статье: Жулия Симон Анна Кривонос Кубок мира по биатлону
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