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Антон Дудченко: На дистанции сегодня чувствовал себя тяжело

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Биатлонист поделился эмоциями

Антон Дудченко: На дистанции сегодня чувствовал себя тяжело

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко подвел итоги мужского спринта в австрийском Хохфильцене.

- Антон, сегодня первая гонка в Хохфильцене, какой она была для Вас, повлияла ли как-то высота?

– На дистанции сегодня чувствовал себя тяжело. Промахи на стойке, скорее всего, мои ошибки, поскольку погодные условия никак не влияли на стрельбу. Возможно, повлияло то, что на дистанции было так тяжело, поэтому произошли промахи.

– Как повлияло то, что Вы стартовали одним из первых в гонке?

– Возможно, в начале гонки было лучше стартовать, потому что не были так разбиты повороты. Ибо на этих участках много льда, и довольно сложно было их проходить.

– Сегодня была очень необычная гонка с двумя спаренными кругами. Повлияло ли это на результат?

- Не знаю, повлияло ли это, но было необычно для спринта, бежать четыре круга - привык, что после каждого круга стрельба. А тут после рубежа лежа надо было проехать два круга.

– Не было ли мысли после одного круга остановиться и пострелять? Помните об этом?

– Так я все время в голове крутил, что надо проехать перед стойкой два круга, поэтому сохранял концентрацию.

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В статье: Антон Дудченко
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Источник:
biathlon.com.ua

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