Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок мира 2022/2023. Симон побеждает в персьюте Хохфильцена, Меркушина – 35-я
Результаты женского преследования
Сегодня, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону состоялась женская гонка преследования.
Победу в заезде праздновала представительница Франции Жулия Симон, серебро у биатлонистки из Норвегии Ингрид Тандревольд, а ТОП-3 замкнула спортсменка из Чехии Маркета Давыдова.
Что касается украинок, то единственной представительницей нашей страны в гонке стала Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами и невысокой скоростью стала в итоге 35-й.
Кубок мира 2022/2023. Второй этап
Хохфильцен
Гонка преследования
1. Жулия Симон (0+0+1+0)
2. Ингрид Тандревольд (0+0+1+0) (+19,6)
3. Маркета Давыдова (0+0+2+0) (+28,1)
.
.
.
35. Анастасия Меркушина (0+0+1+1) (+3.32,4)
DNS. Дарья Блашко
DNS. Елена Белосюк
Популярное сейчас
- Месси – нидерландскому нападающему: Иди отсюда, придурок
- Неймар: К несчастью, мы вылетели с ЧМ в несправедливой игре
- Месси: Ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол
- Анастасия Меркушина лучшая среди украинок в спринте, а ее 17-летняя сестра финиширует в восьмом десятке
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
Новости по теме
- 16:03 Весь спорт Украинцы не справились со стрельбой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене
- 16:25 Весь спорт Анастасия Меркушина лучшая среди украинок в спринте, а ее 17-летняя сестра финиширует в восьмом десятке
- 15:58 Весь спорт Контиолахти 2022/2023. Симон побеждает в гонке преследования, Кривонос – 49-я