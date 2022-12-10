Кубок мира 2022/2023. Симон побеждает в персьюте Хохфильцена, Меркушина – 35-я

Сегодня, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде праздновала представительница Франции Жулия Симон, серебро у биатлонистки из Норвегии Ингрид Тандревольд, а ТОП-3 замкнула спортсменка из Чехии Маркета Давыдова.

Что касается украинок, то единственной представительницей нашей страны в гонке стала Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами и невысокой скоростью стала в итоге 35-й.

Кубок мира 2022/2023. Второй этап

Хохфильцен

Гонка преследования

1. Жулия Симон (0+0+1+0)

2. Ингрид Тандревольд (0+0+1+0) (+19,6)

3. Маркета Давыдова (0+0+2+0) (+28,1)

.

.

.

35. Анастасия Меркушина (0+0+1+1) (+3.32,4)

DNS. Дарья Блашко

DNS. Елена Белосюк