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Украина заняла 12 место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Биатлон
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Эстафету пропустил Дмитрий Пидручный

Украина заняла 12 место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Фото - НОК

UA-Футбол
Новина українською

Завершился этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Гохфильцене, Австрия. Команда Украины во второй раз в сезоне приняла участие в эстафете среди мужчин. Сегодняшнюю гонку пропустил Дмитрий Пидручный, его заменил Тарас Лесюк.

На прошлой гонке Украина заняла девятое место. Сегодня же команда стала двенадцатой. В заявке присутствовали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк. Украинская команда отстала от победителей – сборной Норвегии – на 3.48 минуты.

1. Норвегия 1:18:02.6

2. Швеция +20.0

3. Германия +28.6

4. Франция +51.5

5. Финляндия +2:00.7

6. Австрия +2:28.6

12. Украина +3:48.4

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В статье: биатлон сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону
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