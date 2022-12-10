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Украина заняла 12 место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Эстафету пропустил Дмитрий Пидручный
Фото - НОК
Завершился этап Кубка мира 2022/23 по биатлону в Гохфильцене, Австрия. Команда Украины во второй раз в сезоне приняла участие в эстафете среди мужчин. Сегодняшнюю гонку пропустил Дмитрий Пидручный, его заменил Тарас Лесюк.
На прошлой гонке Украина заняла девятое место. Сегодня же команда стала двенадцатой. В заявке присутствовали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк. Украинская команда отстала от победителей – сборной Норвегии – на 3.48 минуты.
1. Норвегия 1:18:02.6
2. Швеция +20.0
3. Германия +28.6
4. Франция +51.5
5. Финляндия +2:00.7
6. Австрия +2:28.6
12. Украина +3:48.4
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