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Юлия Джима выступит на соревнованиях по биатлону впервые с Олимпиады-2022
Примет участие в третьем этапе Кубка мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Юлия Джима была названа в составе национальной сборной на предстоящем этапе Кубка мира, который пройдет в Анси, Франция. Помимо нее, в третьем этапе турнира примут участие еще четверо украинок.
Джима впервые примет участие в соревнованиях по биатлону с окончания Олимпиады-2022 в январе. В составе сборной Украины Юлия заменит Александру Меркушину. 17-летняя спортсменка дебютировала на уровне Кубка мира на предыдущем этапе.
Первые два этапа соревнования Джима пропустила из-за позитивного теста на коронавирус. Помимо Юлии, в составе сборной Украины в Анси также выступят Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина.
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